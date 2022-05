TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Elektromobily budou moci distributorům energie pomáhat s vykrýváním špiček. Automobilky již technologii zavádějí

Elektromobily budou moci distributorům energie pomáhat s vykrýváním špiček. Automobilky již technologii zavádějí

Se zvyšujícím se rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů. Díky funkci obousměrného dobíjení budou elektrovozy moci posílat elektrickou energii zpátky do sítě.









Systém V2G (Vehicle-to-Grid) již některé automobilky do svých modelů zavedly, jiné jej testují. V Česku využívání této technologie v následujících letech umožní modernizace distribučních soustav na standardy Smart Grids.Technologie Vehicle-to-Grid (V2G) je způsob přenosu elektrické energie v oblasti elektromobility. Volně se do češtiny překládá jako „z vozidla do sítě“ a jedná se o protipól standardního Grid-to-Vehicle (G2V), což není v podstatě nic jiného než konvenční dobíjení elektromobilu z dobíjecí stanice. „Pokud automobil a zároveň dobíjecí stanice disponují technologií V2G, je zde možnost kromě klasického dobíjení auta také posílat elektrickou energii z baterie elektromobilu zpátky do elektrické sítě. Takový typ elektromobilu pak lze považovat za bateriové úložiště elektrické energie,“ vysvětluje Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Elektromobily by díky tomu mohly v následujících letech pomoci pokrývat například zvýšenou poptávku ve špičkách, ale i v době nižšího výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Těch bude v návaznosti na postupnou dekarbonizaci a plánovanou uhlíkovou neutralitu neustále přibývat. A na rozdíl od konvenčních zdrojů elektrické energie u OZE – především větrných a fotovoltaických elektráren – platí, že vzhledem k jejich závislosti na přírodních podmínkách lze objem vyrobené energie hůře predikovat.

Zapojení elektromobilů do distribučních soustav je výhodné jak pro provozovatele těchto soustav, tak pro majitele automobilů. Čím více elektromobilů a dobíjecích stanic bude schopno obousměrného toku elektřiny, tím větší budou i možnosti v oblasti vyrovnávání zatížení, regulace nebo výkonové zálohy. Majitelům aut se pak do budoucna otvírá možnost finančního příjmu, jenž sníží celkové náklady na provoz. Baterii půjde například nabít při nízkých sazbách v nočních hodinách a následně přes den během špičkového zatížení část energie do sítě dodat.

Technologii V2G využijí inteligentní distribuční soustavy

Zavádění technologie V2G do praxe úzce souvisí s modernizací distribučních soustav. Bez budování takzvaných Smart Grids je totiž její využití jen velmi obtížné. „Posílání elektřiny zpátky do sítě je komplikovanější proces než běžné dobíjení. Stěžejním prvkem inteligentních distribučních soustav je komunikace mezi všemi prvky sítě v reálném čase. Díky tomu, že bude distribuční soustava vybavena senzory a měřicími zařízeními, která nám dají přesné údaje o vytížení a dokážou také předvídat energetické toky, bude možné ji efektivně řídit a do celého systému zapojit i zařízení vybavená technologií V2G,“ upřesňuje Stanislava Sádovská, projektový manažer Západoslovenské distribučné (ZSD) pro implementaci projektu ACON. Ten vzniká v přeshraniční spolupráci EG.D a ZSD a má za cíl modernizovat distribuční soustavy na standardy Smart Grids na distribučních územích obou společností.

Někteří výrobci již obousměrné dobíjení umožňují, jiní je testují

Zapojení elektromobility do distribučních soustav v rámci vykrývání výkyvů sítě se nebrání ani sami výrobci aut. V posledních letech přibývá automobilek, které již technologii do svých vozů dávají, nebo ji v nich alespoň začínají testovat. Za hybatele na tomto poli je pak často uváděna automobilka Nissan. Od letošního roku by měly technologii V2G využívat i všechny elektromobily platformy MEB koncernu Volkswagen. Týkat by se to mělo například nové Škody ENYAQ iV, dále pak také vozů Seat, Audi a Porsche, které na platformě fungují. V2G technologií disponují například i Mitsubishi Outlander PHEV a Mitsubishi Eclipse Cross PHEV.

Testování technologie zavádějí kupříkladu automobilky Renault, Honda, BMW či Kia. „Funkci obousměrného dobíjení jsme v roce 2021 poprvé uvedli u modelu EV6, prvního bateriového elektromobilu značky Kia s 800V dobíjecí architekturou a pro elektromobily vyhrazenou modulární platformou E-GMP. Díky funkci V2L (Vehicle-to-Load) a V2V (Vehicle-to-Vehicle) může vysokonapěťový akumulátor fungovat jako powerbanka a napájet externí elektrická zařízení, jako jsou elektrokola, elektroskútry, notebooky nebo domácí spotřebiče a jiná elektrická vozidla. Funkcí V2G naše vozidla zatím nedisponují, ale můžeme potvrdit, že probíhají testovací fáze,“ říká Pavla Slezáková, Public Relations Specialist v Kia Czech.