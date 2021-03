TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Inteligentní systém nabíjení umožní elektromobilům vracet elektřinu zpět do sítě

Inteligentní systém nabíjení umožní elektromobilům vracet elektřinu zpět do sítě

Společnost ABB uvádí na trh novou 11 kW nabíjecí stanici pro elektromobily s technologií umožňující obousměrné nabíjení.

Společnost ABB v rámci partnerského projektu Vehicle-to-Grid (V2G) bude dodávat technologii obousměrného nabíjecí elektrických vozidel, jež se stane novým globálním srovnávacím měřítkem v této oblasti.

V rámci smlouvy, uzavřené s francouzskou společností DREEV bude ABB dodávat svou novou 11 kW technologii obousměrného nabíjení, speciálně navrženou pro projekt V2G. Společnost DREEV je společným podnikem Électricité de France (EDF) a společností Nuvve, specializující se na inteligentní nabíjení elektrických vozidel.

Řešení ABB v kombinaci se softwarem DREEV umožní řidičům elektromobilů vracet přebytečnou energii zpět do sítě. Toto řešení má potenciál generovat až 20 EUR/elektromobil/měsíc, čímž se snižují celkové náklady spojené s vlastnictvím elektromobilu a podporuje další rozvoj elektromobility. Obousměrné nabíjecí stanice tak budou schopné vyrovnávat nerovnoměrné dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je sluneční a větrná energie.

Frank Muehlon, ředitel pro oblast infrastruktury e-mobility společnosti ABB, uvedl: „ABB je světovým lídrem v oblasti řešení pro rychlé nabíjení. Jsme rádi, že máme příležitost podpořit společnost DREEV v jejím rozhodnutí aktivně se podílet na zvyšování odolnosti sítě pomocí technologie V2G. Naše spolupráce se společností DREEV je jedním z předních celosvětových projektů usilujících o nasazení technologie V2G do reálného provozu.” V rámci tohoto partnerství bude ABB dodávat obousměrné nabíjecí stanice V2G nejprve do Francie, poté také do Velké Británie, Itálie, Belgie a Německa.

Lehká a kompaktní 11 kW nabíjecí stanice umožňuje rychlé a flexibilní nabíjení a je plně kompatibilní se současnými i budoucími elektromobily. Splňuje nejpřísnější požadavky na soulad s distribuční soustavou a je navržena s cílem stát se globálním srovnávacím měřítkem (benchmarkem) pro nabíjení typu V2G.

Frank Muehlon dále dodal: „Vývoj tohoto inteligentního řešení obousměrného nabíjení bude klíčem k posílení dalšího vývoje našeho ekosystému e-mobility a představuje klíčový milník ve strategii udržitelnosti ABB.“ Eric Mevellec, generální ředitel společnosti DREEV, k tématu uvedl: „V2G je technologie, která vyžaduje jak inovace, tak průmyslové schopnosti. Spolupráce se společností ABB je proto klíčem k tomu, aby se nám podařilo posunout naše řešení na vyšší úroveň. Nyní jsme připraveni urychlit obchodní vývoj.“

V současné době podporuje V2G jen několik málo elektromobilů, očekává se nicméně, že během příštích let se V2G stane dominantní technologií. Vzhledem k předpovědím, že do roku 2040 bude po silnicích jezdit 559 milionů elektromobilů a celosvětový podíl elektromobilů dosáhne 33 %, je třeba, aby se světový energetický ekosystém vyvíjel směrem, který tento přechod podporuje.

Technologie V2G společnosti ABB je navržena tak, aby se stala rozhodujícím činitelem v tomto procesu a pro ABB je přirozenou volbou. ABB je nejen lídrem v oblasti nabíjení elektromobilů, ale také významným hráčem v oblasti služeb poskytovaných energetickým společnostem. Technologie V2G tyto dvě technologické oblasti odborných znalostí spojuje a poskytuje konkrétní odpověď na energetické výzvy, kterým čelí provozovatelé sítí.