Siemens v Británii představil první „Elektrickou ulici – Electric Avenue“

Siemens v Británii představil první tzv. „Elektrickou ulici“, která je dlouhá přes půl míle (800 metrů) a je plně připravena pro podporu elektrických vozidel – proto získala označení „Electric Avenue, W9”.

Sutherland Avenue je první britskou rezidenční ulicí, která je plně připravena na elektromobilitu, v nabíječky se proměnily lampy pouličního osvětlení

Úprava ulice reaguje na rostoucí poptávku po elektrických vozidlech, v ulici přibylo 24 nabíjecích míst

Řešení pomáhá čtvrti Westminster dosáhnout cílového počtu dobíjecích míst v roce 2020

Plán: další dvě elektrifikované ulice

Projekt vznikl ve spolupráci se společností ubitricity (poskytovatel nabíjecích řešení) a městskou radou čtvrti Westminster. V rámci projektu bylo upraveno 24 pouličních lamp, které dnes fungují jako nabíjecí místa za využití již existující městské infrastruktury. Obyvatelé si nyní mohou nabíjet své elektromobily na různých místech v celé londýnské Sutherland Avenue. V následujícím období plánuje městská část stejným způsobem upravit další dvě ulice.

Spuštění projektu následovalo po průzkumu provedeném společností Siemens. Ten ukázal, že více než třetina (36 %) britských motoristů plánuje pořízení hybridního nebo elektrického automobilu jako druhého do rodiny, přičemž 40 % dotazovaných uvedlo, že nedostatek nabíjecích stanic je od nákupu vozu dříve zrazoval.

„Electric Avenue, W9“ ukazuje posun v postojích k elektrickým vozidlům, který zažívá britské hlavní město. Z dotazníku vyplývá, že 80 % motoristů v centru se domnívá, že je velmi důležité zlepšit kvalitu ovzduší a 83 % v posledních pěti letech více zvažují i svou uhlíkovou stopu.

Během roku 2019 zaznamenala čtvrť Westminster 40 % nárůst nabíjených vozidel, což je více než v kterékoli jiné londýnské čtvrti.

Plnou elektřinou vpřed

Westminsterská městská rada má ve své čtvrti více nabíjecích bodů než kterýkoli jiný místní úřad ve Velké Británii. Ve městě je celkem 296 nabíjecích sloupů s lampami, z nichž 24 stojí právě na „Electric Avenue, W9“. V průběhu příštího roku plánuje město dosáhnout tisíce nabíjecích bodů, což odpovídá 40 % nárůstu registrací elektrických vozidel v posledních měsících.

Siemens a ubitricity nyní dokončily přes 1 300 instalací pokrývajících celou šíři města a podporovaly londýnského starostu Sadiqa Khana v kampani #Let LondonBreathe za zlepšení kvality ovzduší v Londýně.

„Víme, že polovina emisí v Londýně pochází ze silniční dopravy a Westminster je obzvláště rušná oblast. I když problém kvality ovzduší nemůžeme vyřešit přes noc, „Electric Avenue, W9“ je názornou ukázkou, čeho je možné využitím stávající městské infrastruktury dosáhnout. Ilustruje, jak budou ulice v rezidenčních oblastech v blízké budoucnosti vypadat a zrychluje přechod k mobilitě s nulovými místními emisemi“, řekl Cedrik Neike, člen představenstva společnosti Siemens AG a generální ředitel společnosti Siemens Smart Infrastructure.

„Ve městě, které trpí nejhorším znečištěním ovzduší v zemi, musíme co nejvíce podporovat ekologické technologie. „Electric Avenue, W9“ nám dává příležitost nahlédnout do budoucnosti westminsterských ulic a věříme, že obyvatelům dokážeme poskytnout potřebnou infrastrukturu k tomu, aby mohli přejí na čistší a ekologičtější dopravu“, řekl radní Andrew Smith, člen kabinetu Westminsterské městské rady pro životní prostředí a dopravu.

Dostupná infrastruktura

Motoristé se domnívají, že v Londýně je dnes pouze 100–200 dobíjecích stanic automobily, to je méně než 10 % instalací Siemens, které jsou ve skutečnosti ve městě k dispozici. Současně se téměř třetina motoristů domnívá, že žádná nabíjecí místa pro elektromobily nejsou v blízkosti jejich bydliště či zaměstnání. Transformace Sutherland Avenue využívá již existující infrastruktury pro dobíjecí místa a vytváří tak jednoduchou, rychlou síť, která cílí na dobíjení 8 000 elektrických vozidel. To odpovídá odhadu počtu registrovaných vozidel ve čtvrti Westminster do roku 2025.

„Nabíjecí sloupy veřejného osvětlení nabízejí obyvatelům bez příjezdových cest velmi pohodlný, levný, obnovitelný a energeticky šetrný způsob nabíjení elektromobilů. Auta tráví 95 % času zaparkovaná, proto má smysl je nabíjet, zatímco řidič například spí nebo pracuje. Naše technologie je navržena tak, aby byla nízkonákladová při instalaci i údržbě a nepředstavovala velkou finanční zátěž pro řidiče ani městskou část,“ řekl Daniel Bentham, generální ředitel společnosti Ubitricity UK.