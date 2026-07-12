Pět let po tornádu v MND v Lužicích
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Pět let po tornádu v MND v Lužicích
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Tiskový brífink v areálu MND v Lužicích se konal přesně na den na výročí 5 let od ničivého tornáda na jižní Moravě. Lužice s areálem MND byly tehdy v epicentru celé katastrofy. Areál patřil k těm nejvíce poškozeným subjektům, kdy škody přesahovaly čtvrt miliardy korun.
Alena Zárybnická: „S klimatickou změnou možná souvisí častější výskyt extrémních situací, jako jsou bouřky, ale nikde se nepíše, že vzrůstající počet bouřek s sebou ponese větší počet tornád.“
Tiskový brífink v areálu MND v Lužicích
Tiskový brífink v areálu MND v Lužicích se konal přesně na den na výročí 5 let od ničivého tornáda na jižní Moravě. Ten důvod je více než jasný. Pokud se tornádo prohnalo přes zdejší region, pak Lužice s areálem MND byly v epicentru celé katastrofy. Areál patřil k těm nejvíce poškozeným subjektům, kdy škody přesahovaly čtvrt miliardy korun. Vzhledem k tomu, že jsem v okolí pracoval s rodinou na odklízení škod a areál MND jsem viděl zblízka dva dny po tornádu, mohu hovořit s dílčí znalostí toho, co se odehrálo posléze. To vzedmutí celého národa, obrovská sounáležitost a obětavá pomoc byly až nezvyklé, pro zemi, která je silně polarizovaná a rozdělená. Naštěstí v neštěstí většina odložila hádky a nevraživost a stala se opět „lidmi“. Sám jsem pracoval s požárníky ze severních Čech, kousek od nás pracovali mladí kriminalisté z Brna. Ta společnost byla pestrá a v tom čase nebylo nic problémem. Věřte nebo nevěřte, po těch strastech, které tomu předcházely, skvělé zjištění o stavu naší společnosti.
Co lze dokázat za pět let
Areál MND v Lužicích byl jedním ze střípků této bohaté koláže a ukázkou, co lze za relativně krátkou dobu dokázat. Společnost během následujících let poničený areál nejen obnovila, ale transformovala ho v moderní a udržitelný technologický park s novým provozním zázemím, důrazem na hospodaření s vodou a kvalitnější pracovní prostředí pro zaměstnance.
Za každou smysluplnou věcí se skrývají konkrétní lidé
Komentované prohlídce znovuzrozeného areálu předcházel zmíněný brífink s ředitelem CEO MND Drilling & Services, starostou obce Lužice, architektem obnoveného technologického areálu, vedoucím Hlavní báňské záchranné stanice, která je součástí IZS ČR. Prostor byl na dotazy i individuální rozhovory, focení i neformální oběd v prostorách obnovené jídelny MND Drilling & Services.
Když použiju příměr, kdy bájný Fénix vstal z popela, není to až tak nadnesené. Pochopitelně, že tímto způsobem utrpěla velká část dědin v okolí a apokalypsa to byla opravdu nezměrná. O to více je třeba docenit práci i pomoc každého, kdo byl ochotný přiložit ruku k dílu, poslat finanční pomoc. Pro srovnání se můžete podívat na naše povídání těsně po tornádu a film, jež mapovaly rozsah škod a jejich odstraňování rok poté. Pokud řeknu, že vše je až k neuvěření, pořád nevystihuji celou realitu. Je dobře, že naše země dovede zabrat v pravou chvíli a cíleně dokáže pomoci potřebným.
Viděno slovy tiskové zprávy
Pět let po tornádu: MND proměnily zničený areál v Lužicích v moderní a udržitelný technologický park
Lužice, 24. června 2026 – Přesně před pěti lety zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Mezi nejvíce poškozené firmy patřila společnost MND. Její areál v Lužicích utrpěl škody přesahující čtvrt miliardy korun. Společnost MND během následujících let poničený areál nejen obnovila, ale proměnila ho v moderní a udržitelný technologický park s novým provozním zázemím, důrazem na hospodaření s vodou a kvalitnější pracovní prostředí pro zaměstnance.
- Areál MND Drilling & Services v Lužicích, který v roce 2021 silně poškodilo tornádo, prošel během pěti let kompletní proměnou v moderní a udržitelný technologický park.
- Investice do obnovy a modernizace areálu dosáhla přibližně 250 milionů korun, tedy obdobné částky, jakou představovaly škody způsobené tornádem.
- Rekonstrukce a modernizace se týkala více než 90 tisíc m² ploch, tedy více než poloviny sedmnáctihektarového areálu.
- Vzniklo 46 tisíc m² nově zpevněných ploch a nové či zrekonstruované objekty o ploše 2 750 m².
- Projekt zahrnuje rozsáhlou modrozelenou infrastrukturu, retenční a vsakovací prvky, zelené střechy a fasády nebo komplexní systém hospodaření s dešťovou vodou.
- Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Recyklace více než 12 tisíc tun betonu přinesla úsporu přibližně 20 milionů korun, které MND využily na opravu další haly.
- Obnova areálu v Lužicích je součástí širšího příběhu obnovy Hodonínska po tornádu, do které společnosti ze skupiny KKCG, jako například MND, Allwyn Czech (Sazka) a Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) investovaly stovky milionů korun.
Krátce po tornádu vyčlenila Nadace Karel Komárek Family Foundation na pomoc regionu 150 milionů korun. Padesát milionů korun směřovalo přímo k postiženým rodinám, dalších 100 milionů korun na obnovu veřejného prostoru v Hodoníně. Oblasti, kterou se nadace zabývá už dvě desetiletí. Díky spolupráci města Hodonín, Nadace KKFF a dalších partnerů dnes v regionu vzniká 24 projektů obnovy v celkové hodnotě 788 milionů korun. Výsledkem jsou projekty, které dnes slouží obyvatelům i návštěvníkům města, například Dům přírody Hodonínské Dúbravy se zahradou, Park U Červených domků, sportovní areál, dětské městečko nebo příměstský lesopark Bažantnice. Jen do proměny hodonínské Bažantnice a navazujícího veřejného prostoru se přitom zapojilo více než 2 500 lidí a 45 partnerských organizací. Stejně jako v případě obnovy veřejného prostoru v Hodoníně nebyla ani v Lužicích cílem pouze oprava areálu. MND využily obnovu areálu MND Drilling & Services jako příležitost k jeho komplexní transformaci, modernizaci a technologickému rozvoji. Výsledkem je inovativní a udržitelné prostředí, které odpovídá současným nárokům na provoz, využívá nejmodernější energetické technologie a zajišťuje kvalitnější pracovní prostředí pro zaměstnance.
Karel Komárek, zakladatel KKCG a Nadace KKFF
„Když v roce 2021 zasáhlo tornádo jižní Moravu, nebyla to situace, na kterou by existoval krizový manuál. Bylo potřeba jednat rychle – pomoci lidem, dostat na místo techniku a dobře zkoordinovat první kroky. Zároveň ale bylo od začátku jasné, že skutečná obnova nebude otázkou dnů ani měsíců.
V Hodoníně i Lužicích jsme proto chtěli přemýšlet dál než jen k odstranění škod. Pokud má mít pomoc dlouhodobý smysl, musí po ní zůstat něco, co bude regionu sloužit i za deset nebo dvacet let. V Hodoníně se to promítlo do obnovy veřejného prostoru a projektů, které mají pozitivní dopad na život obyvatel celého regionu. V Lužicích pak do proměny areálu MND, který nebyl pouze opraven, ale zároveň modernizován tak, aby lépe sloužil lidem i dalšímu rozvoji firmy.“
Pro Karla Komárka má obnova Hodonínska silný osobní rozměr. Je hodonínským rodákem, a právě jižní Morava je místem, kde jsou zakořeněny počátky jeho podnikání. MND, které mají své historické zázemí v Hodoníně a Lužicích, dodnes zůstávají pevnou součástí skupiny KKCG. I proto se pomoc regionu po tornádu neomezila pouze na okamžitou podporu zasaženým rodinám, ale pokračuje dlouhodobou obnovou veřejného prostoru i modernizací technologického zázemí MND.
Součástí obnovy areálu byla revitalizace skladových ploch, úpravy komunikací, nové řešení parkování, demolice nevyhovujících objektů a zavedení jednotného orientačního systému. Park se stal přirozeným středem areálu a zároveň místem pro odpočinek zaměstnanců i společná setkání. Jeho součástí jsou také prvky odkazující na historii a obor MND, například vrtné tyče jako symbol práce firmy. Jedním z nejdůležitějších témat rekonstrukce bylo hospodaření s dešťovou vodou. Areál se dlouhodobě potýkal s dopady sucha, a proto se projekt zaměřil na to, aby se srážková voda co nejvíce zachytávala a zůstávala přímo na místě. MND proto vybudovaly komplexní systém modrozelené infrastruktury, který propojuje technická opatření se zelení.
V areálu vznikly retenční nádrže, vsakovací plochy, podzemní vsakovací objekty, zelené střechy a fasády. Voda se zachytává, vsakuje a může být znovu využívána pro závlahu. Celková kapacita akumulace dešťové vody dosahuje 108 m³. Součástí řešení je také oddělení dešťových a splaškových vod, které přináší výrazné snížení poplatků za srážkovou vodu.
René Kachyňa, CEO MND Drilling & Services
„Rekonstrukce areálu probíhala za plného provozu, což bylo logisticky velmi náročné. Přesouvali jsme techniku, pracovali s rozsáhlými skladovacími plochami a zároveň jsme museli zajistit, aby areál dál fungoval. Podařilo se nám přitom recyklovat více než 12 tisíc tun betonu ze starých nevhodných ploch a využít jej jako podkladový materiál pro nové liniové stavby. Díky tomu jsme ušetřili zhruba 20 milionů korun, které jsme mohli investovat do opravy další haly. Pro průmyslové areály je dnes zásadní, aby byly nejen funkční, ale také odolné vůči dopadům změny klimatu. V Lužicích jsme proto spojili provozní modernizaci s krajinářským řešením a hospodařením s vodou. Díky tomu vznikl areál, který je efektivnější, příjemnější pro zaměstnance a zároveň lépe připravený na budoucnost.“
Tomáš Klásek, starosta Lužic
„Tornádo v Lužicích poškodilo zhruba dvě stovky domů, obecní majetek, zeleň i místa, která lidé využívali každý den. V prvních týdnech šlo především o bezpečí obyvatel, střechu nad hlavou a základní fungování obce. Pak ale začala mnohem delší fáze – obnova domů, veřejného prostoru a běžného života. MND k Lužicím dlouhodobě patří a po tornádu se tak také zachovaly. Přestože přírodní živel vážně zasáhl jejich areál, nezůstaly jen u obnovy vlastního zázemí, ale byly součástí širší pomoci regionu. Pro obec je důležité, že tak silný partner zůstal v regionu, obnovil své zázemí a zároveň ukázal, že po takové katastrofě se dá nejen opravovat, ale také posunout kvalitu areálu dál. Obnova areálu MND je pro nás symbolem toho, že Lužice se z katastrofy dokázaly nejen vzpamatovat, ale v mnoha ohledech se dokázaly také posunout dál.“
Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
„Tornádo v roce 2021 bylo jednou z nejtěžších událostí, které jižní Moravu v novodobé historii zasáhlo. Vyžádalo si šest obětí, zhruba 300 zraněných, poškodilo přibližně 1 600 objektů a celkové škody v regionu odhadujeme k 15 miliardám korun. Za těmito čísly jsou konkrétní lidé, obce a firmy, kterým se během několika minut změnil život. O to důležitější bylo, aby pomoc neskončila u prvních týdnů po katastrofě. Vážíme si toho, jak se MND a celá skupina KKCG postavily k obnově a pomoci regionu. Nešlo jen o okamžitou reakci po katastrofě, ale o podporu zasažených rodin, sanaci veřejného prostoru nebo proměnu areálu v Lužicích. Právě takové projekty ukazují, že obnova po živelné pohromě může mít smysl nejen jako návrat do původního stavu, ale i jako příležitost posunout region dál.“
Marek Jakubčík, vedoucí Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS)
„Nové zázemí je pro nás obrovským posunem. Po letech v nevyhovujících podmínkách máme konečně moderní a funkční prostory, které jsme si mohli navrhnout přesně podle potřeb záchranářů i legislativních požadavků. Oproti původní budově je to opravdu jiný svět – zázemí je kvalitnější, efektivnější a umožňuje nám lépe se připravovat na zásahy i každodenní práci.“
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation
„Nadace Karel Komárek Family Foundation vyčlenila na pomoc lidem po tornádu částku 150 milionů korun. V prvním půlroce vyplatila 233 domácnostem 35 milionů korun. Zbývajících 115 milionů zamířilo do Hodonína na dlouhodobou obnovu veřejného prostoru rozsáhlého území Bažantnice. Nadační podpora přinesla městu další významné finanční impulzy. Hodonín tak místo původně zamýšlených 12 projektů pracuje na 24 projektech v celkové hodnotě 788 milionů korun.“
Areál MND Drilling & Services v Lužicích v číslech
- 250 milionů Kč – celkové investiční náklady rekonstrukce
- 17 hektarů – celková plocha areálu
- více než 90 000 m² – rekonstruované a upravené plochy
- 46 000 m² – nově zpevněné plochy
- 2 750 m² – nové nebo zrekonstruované objekty
- 12 000 tun – recyklovaný beton ze starých ploch
- 108 m³ – kapacita akumulace dešťové vody
- 1 050 m² – zelené střechy
- 1 100 m² – zelené fasády
- 20 920 m² – travnaté plochy
- 3 550 m² – zasakovací a propustná dlažba
- 3 500 m³ – podzemní vsakovací objekty z kameniva
- 86 metrů – hloubka vlastního vrtu pro zásobování areálu vodou
Pomoc a obnova regionu v číslech
- 150 milionů Kč – podpora vyčleněná Nadací Karel Komárek Family Foundation po tornádu
- 50 milionů Kč – okamžitá pomoc přímo zasaženým rodinám
- 100 milionů Kč – prostředky určené na obnovu veřejného prostoru v Hodoníně
- 788 milionů Kč – celková hodnota 24 projektů obnovy Hodonína
- 2 500 lidí – přibližný počet lidí zapojených do obnovy Hodonína
- 45 partnerských organizací – subjekty zapojené do proměny území
- 250 milionů Kč – investice MND do obnovy areálu MND Drilling & Services v Lužicích
- více než 400 milionů Kč – přímá nadační pomoc KKFF a investice MND do obnovy Lužic
MND Drilling & Services: technologické zázemí pro projekty v Česku i Evropě
MND Drilling & Services patří mezi významné evropské vrtné kontraktory. Firma navazuje na dlouholeté know-how MND v oblasti hlubinného vrtání, průzkumu a těžby a své zkušenosti dnes uplatňuje také v moderní energetice, zejména u geotermálních projektů. Vedle domácích zakázek působí MND Drilling & Services také v zahraničí, kde realizuje vrtné a servisní práce pro zákazníky v několika evropských zemích. Obnovený areál v Lužicích není pouze opraveným provozním zázemím po tornádu. Je součástí širší modernizace MND a základnou pro další rozvoj vrtných, servisních a technologických aktivit skupiny.
O společnosti MND
MND Group je součástí skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek. Společnost se zaměřuje na různé oblasti v rámci energetického sektoru – od těžby ropy a plynu až po výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou geotermální vrty nebo větrná energie, se zvláštním důrazem na technologie šetrné k životnímu prostředí. Společnost MND také zásobuje české domácnosti plynem a elektřinou. Kromě České republiky MND Group působí také na Ukrajině a v Německu.
Na závěr
Výroční brífink a komentovaná prohlídka se zdařila na první dobrou. Je potěšující vidět, jak zasažený region dokázal obstát v těžké zkoušce stejně jako společnost MND. Propojením místa s firmami vzniká společná komunita, organismus, který zde zažívá dobré i zlé, tak jak nám to život servíruje. Pokud z takových zkoušek vyjdeme posílení, bude dobře. Neříkám, že pro zlepšení výsledného obrazu je zapotřebí apokalypsa takových rozměrů, ale spousta zasažených míst dnes v novém „kabátě“ značně prokoukla a rozkvetla. I to je nesporný důsledek takových nechtěných radikálních řezů, které následovaly při záchraně domů, střech, fasád i celých obrovských přírodních ploch, vinohradů a polností v místě zasažení i blízkém okolí.
Bude dobré si zapamatovat, že při ničivém tornádu o síle F4 na Břeclavsku a Hodonínsku 24. června 2021 bylo poškozeno celkem přes 1 200 budov. Z toho statici určili k okamžité demolici okolo 180 domů. Nejvíce zničených stavení, která musela jít k zemi, bylo v obcích Mikulčice a Moravská Nová Ves, dále živel těžce zasáhl Hrušky, Lužice a Hodonín. 6 mrtvých a 200 zraněných je dokreslení tehdejší smutné bilance. Celkový odhad škod se pohybuje okolo 15 miliard Kč. Toto memento je však i připomínkou lidské životaschopnosti, ale i lidské sounáležitosti. O co banálněji to zní, o to větší síla se v tom skrývá…
Použité podklady:
- Citáty – www.citaty.net
- Fotografie a text TZ – MND
- Text – autor