Rozvoj a výstavba modulárních reaktorů (SMR) je příležitost
Přehrát audio verzi
Rozvoj a výstavba modulárních reaktorů (SMR) je příležitost
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Do rozvoje a výstavby modulárních reaktorů (SMR) by se mohly zapojit desítky až stovky českých firem. Podílet by se tak mohly na desítkách projektů po celé Evropě.
Firmy již projevily zájem o projekt
Zatím projevilo zájem přes 60 tuzemských společností, například z oblasti strojírenství, inženýringu nebo projektování, uvedli na tiskové konferenci ministr průmyslu Karel Havlíček a zástupci HK ČR. První reaktor v ČR se připravuje v Temelíně, v létě bude podle Havlíčka uzavřena smlouva o zahájení dalšího projektu v Dětmarovicích.
Příprava prvního reaktoru v Temelíně už podle společnosti ČEZ začala. Další projekt by měl být v Dětmarovicích na Karvinsku a následně v Tušimicích. Kromě toho jsou podle Havlíčka v plánu další lokality.
V ČR plánuje energetická společnost ČEZ ve spolupráci s britskou Rolls-Royce SMR, v níž česká firma drží asi pětinový podíl, postavit až tři gigawatty malých modulárních reaktorů. První český SMR by měl podle ČEZ vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. První reaktor, na kterém budou obě firmy spolupracovat, ovšem vznikne v lokalitě Wylfa v Británii.
Český průmysl má v projektu významnou konkurenční výhodu"Jde o významnou příležitost pro české firmy, které mají desítky let zkušeností s jadernou energetikou, se strojírenstvím, s výrobou technologických celků i vysoce specializovaných komponent. Je dobře, že se dostáváme do fáze, kdy se bavíme z pohledu byznysu o konkrétních podmínkách a produktech, které budou pro realizaci SMR potřeba," řekl Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR.
Již na podzim 2023 předložilo MPO vládě Plán pro využitelnosti malých a středních reaktorů v ČR
V roce 2025 Velká Británie oznámila výběr společnosti Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele pro první vlnu výstavby středních a malých modulárních reaktorů (SMR). Rozhodnutí agentury Great British Nuclear potvrzuje technologickou vyspělost řešení Rolls-Royce SMR a podtrhuje význam partnerských projektů, do kterých je zapojen také ČEZ a Česká republika v čele s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).1
„Malé a střední reaktory jsou budoucnost a mohou se potenciálně stát nedílnou součástí budoucího energetického mixu Česka. Díky spolupráci se společností Rolls-Royce SMR, kterou jsme loni v říjnu vyjednali, mají Češi obrovskou příležitost být u vývoje této přelomové technologie v jaderné energetice. Proto rozhodnutí britské vlády vítáme jako důležitý krok. Potvrzuje, že SMR nejsou pouhou vizí, ale stávají se realitou. Pro nás to znamená i pevnou oporu v konkrétních mezinárodních krocích,“ řekl tehdejší ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
- Již v roce 2023 podepsali ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a bývalý britský ministr pro energetickou bezpečnost Andrew Bowie Společné prohlášení o spolupráci.
- „Právě podpora ze strany státu je pro rozvoj projektů takového rozsahu zásadní. I proto byla v srpnu 2024 podepsána smlouvu o zajištění ochrany bezpečnostních zájmů České republiky, která má zajistiti, že výstavba jaderné elektrárny proběhne v souladu s bezpečnostními požadavky státu“ řekl v r. 2025 zmocněnec pro SMR MPO Petr Třešňák.
ČEZ poté získal 20% podíl ve společnosti Rolls-Royce SMR formou kapitálového vstupu. Vstup společnosti ČEZ posílil pozici Rolls-Royce SMR jako lídra v oblasti SMR a staví společnost ČEZ, Rolls-Royce SMR a jejich stávající akcionáře do čela rozvoje malých modulárních reaktorů.
- "V nedávné době jsme připravili odpovídající legislativní změny, které usnadní povolovací procesy nových jaderných zdrojů včetně SMR a také včetně související infrastruktury," řekl v r. 2025 vrchní ředitel jaderné energetiky a nových zdrojů Tomáš Ehler.
1 Důležitý krok pro Česko a jeho přípravu na výstavbu malých a středních reaktorů.