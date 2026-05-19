Konference Bold Future: Jak přestat hrát ruletu s cenami energií a postavit si vlastní energetickou nezávislost
Ceny energií kolísají s každou geopolitickou turbulencí. Firmy, které se spoléhají na dodávky z trhu bez vlastní strategie, víc platí i riskují. Přitom nástroje pro energetickou soběstačnost – obnovitelné zdroje, sdílení elektřiny nebo dlouhodobé PPA kontrakty – jsou dostupné už dnes. Jak je správně využít a jak se energetická transformace stává nástrojem strategické odolnosti firem i celé ekonomiky, proberou odborníci 12. listopadu 2026 na konferenci Bold Future v Kongresovém centru Praha.
Konference pořádaná expertní skupinou Frank Bold propojí energetické experty, lídry firem i zástupce předních oborových asociací. Zvýhodněné early bird vstupenky jsou nyní dostupné na webu www.boldfuture.cz.
„Zažíváme druhou energetickou krizi během této dekády. Řešení z oblasti moderní energetiky jsou přitom součástí energetické bezpečnosti Česka. Příležitost můžeme využít díky sdílení dobré praxe a odborné diskuzi o tom, jak akcelerovat spojení obnovitelných zdrojů energie, systémů pro ukládání energie či agregace flexibility. Právě to nabídnou odborné bloky konference Bold Future," popisuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, který spolupracuje na programu akce.
S decentralizací energetiky a rostoucím podílem online technologií nabývá na významu zabezpečení jednotlivých zařízení i systému jako celku. Provozování solárních elektráren s sebou musí nést i starost o zajištění kybernetické bezpečnosti.
„Kyberbezpečnost fotovoltaiky je v Česku stále tématem, které rezonuje především v odborné a bezpečnostní komunitě. Reálné kroky ale zaostávají za tempem rozvoje trhu,“ říká Martin Novák, vedoucí vývoje bezpečnostního filtru Guardexy a CTO SOLSOL. „V zahraničí, například v pobaltských státech, už vidíme, že se téma bere vážněji. Kyberbezpečnost se tam stává standardní součástí návrhu projektů. V Česku zatím zůstává většina reakcí na úrovni varování, nikoli implementace,“ dodává.
Nestabilita na světových trzích a geopolitické napětí ukazují, že závislost na dodávkách energií zvenčí je obchodním rizikem. Firmy, které aktivně řídí vlastní energetiku – staví vlastní obnovitelné zdroje, zapojují se do sdílení elektřiny nebo uzavírají dlouhodobé PPA kontrakty – získávají pevnější základy a větší odolnost vůči výkyvům trhu. Energetická transformace funguje jako nástroj strategické konkurenceschopnosti a bezpečnosti.
„Ruská válka na Ukrajině nás poučila, jak nebezpečná může být energetická závislost na dovozu fosilních paliv. Česká legislativa aktuálně tvoří vhodné prostředí pro jednotlivce, firmy i samosprávy ochotné uvádět moderní obnovitelnou a nezávislou energetiku do praxe. Další krok je doplnit český energetický mix o větší podíl energie z větrných elektráren a tím naši energetickou bezpečnost ještě posílit,“ popisuje energetická expertka Frank Bold Laura Otýpková i s odkazem na proměnu evropské politiky spojené s transformací Green Deal do podoby Clean Industrial Dealu.
Workshopy během odpoledního programu Bold Future se zaměří na praktické tipy pro posílení energetické nezávislosti v dodávkách i na poli cen.
První workshop nazvaný Energetický deštník: jak přestat hrát ruletu s cenami provede účastníky z řad měst i firem celým řetězcem: od výběru a propojení zdrojů přes právní modely až po možné strategie pro energetickou nezávislost. Druhý blok s podtitulem Symfonie vlastních zdrojů: Maximum efektivity ve vaší režii pak bude věnovaný dalším nástavbám sdílení – flexibilitě a aktivnímu managmentu. Dotkne se i tarifní struktury.
Chcete se dozvědět, jak přestat platit za energie víc, než musíte, a jak postavit vlastní energetický deštník? Zajistěte si early bird vstupenku na www.boldfuture.cz ještě dnes.
S ADVANCED vstupenkou se vám otevírá celý program konference včetně odpolední workshop zóny a networkingu. Kromě energetiky máte na výběr také workshopy a panely věnované real estate, odpovědnému podnikání a digitalizaci.
BASIC vstupenka vám zajistí účast na dopolední části konference. Zjistíte, jak vypadá byznys v nové éře. Svůj pohled představí klíčoví řečníci: Jan Barta, filantrop a partner investiční skupiny Pale Fire Capital, Ivan Jakúbek, Chief Strategy Officer ve společnosti Eurowag, David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny, Jan Hasík, CEO investičního holdingu PURPOSIA Group, nebo Pavel Franc, CEO expertní skupiny Frank Bold, která celou konferenci pořádá.
Třetí ročník konference Bold Future pořádá pod záštitou prezidenta Petra Pavla expertní skupina Frank Bold společně s Business Leaders Forum, Změnou k lepšímu a Svazem moderní energetiky jako spolupracujícími organizacemi.
Expertní skupina Frank Bold sdružuje odborníky na právo, energetiku, korporátní agendu, nefinanční reporting, transparentnost veřejných procesů.