Parní stroje, solární panely a strach ze tmy: Proč energetická revoluce nesmí předběhnout fyziku
Parní stroje, solární panely a strach ze tmy: Proč energetická revoluce nesmí předběhnout fyziku
V 19. století by nikoho nenapadlo zakázat koňské povozy dřív, než byly položeny koleje pro parní vlaky. Dnes se ale v energetice chystáme udělat přesně to. Přechod na čistou energetiku je nezbytný a nevyhnutelný, ale nesmíme v panice „přepřahat“.
Obnovitelné zdroje jsou budoucností energetiky. O tom se dnes už ve vážných odborných kruzích nediskutuje. Hlavním bojištěm současnosti se stalo něco jiného: časové měřítko. Politické ambice a snaha o rychlou dekarbonizaci se totiž začínají střetávat s neúprosnými fyzikálními a inženýrskými zákony. Jak rychle můžeme přepřáhnout na novou technologii, aniž bychom riskovali kolaps společnosti?
Když Richard Trevithick v roce 1804 předvedl první funkční parní lokomotivu, byla to fascinující technologická ukázka. Nikoho tehdy ale nenapadlo plošně zdanit oves nebo zakázat koňské povozy, aby se urychlil nástup železnice. Koně z našich silnic zmizeli přirozeně až o mnoho desetiletí později, ve chvíli, kdy byla nová technologie nepopiratelně efektivnější a především – když pro ni byla vybudována adekvátní infrastruktura.
Dnes, při pohledu na překotné ukončování výroby elektřiny z uhlí pomocí systému emisních povolenek, se paralela s 19. stoletím přímo nabízí. Bylo by rozumné tehdy uměle zdražit koňskou dopravu? Nebylo. Proč tedy dnes uměle zdražujeme tu uhelnou? Rozdíl spočívá v jednom zásadním slově: externality.
Důkazy z místa činu a paradox kapky v moři
Koňské povozy na začátku 19. století neohrožovaly planetární klima. Naproti tomu dnešní spalování fosilních paliv pro výrobu elektřiny a tepla je prokazatelně největším motorem globálních změn. Podle jedné vědecké teorie je tento sektor zodpovědný zhruba za 30 % všech světových emisí skleníkových plynů. Tito vědci předkládají jako důkaz izotopové analýzy, které prokazují, že nadbytečný uhlík v atmosféře pochází z toho, co jsme vykopali ze země. Politici Evropské unie na základě této vědecké teorie zavedli ekonomický nástroj – emisní povolenky. Podle jiných vědců ale nejsou emise ze spalování fosilních paliv ani jediným, ani nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím globální změnu klimatu. Dalšími faktory jsou podle nich změny odrazivosti zemského povrchu, množství vodní páry v ovzduší, emise metanu a další. Pokud se ale budeme držet současného vědeckého mainstreamu, pak emisní povolenky primárně nejsou politickou šikanou, ale ekonomickým nástrojem, který do ceny „špinavé“ energie promítá její skutečné náklady na naše prostředí.
Tady ale narážíme na zásadní kvantitativní paradox, který se při plánování české energetiky trestuhodně přehlíží. Jaký je vlastně náš skutečný vliv na záchranu planety?
Při pohledu na tvrdá data zjistíme, že Česká republika se na celosvětových emisích skleníkových plynů podílí zhruba 0,1 až 0,2 %. Celá Evropská unie pak tvoří necelých 7 %, zatímco asijští giganti jako Čína nebo Indie chrlí desítky procent a dál staví uhelné elektrárny. Jsme pochopitelně součástí společného evropského trhu a v přepočtu emisí na obyvatele na tom nejsme dobře, takže se modernizaci energetiky nevyhneme. Toto srovnání nám ale dává jasný mantinel: pokud naše překotné a předčasné odpojení uhlí globální klima de facto nespasí, ale lokálně nám způsobí kolaps sítě a průmyslu, je to z inženýrského i ekonomického hlediska katastrofálně špatná rovnice.
Česká realita po roce 2030: Temné tišiny a sázka na plyn
Když se z těchto globálních výšin sneseme zpět do české kotliny, narazíme na tvrdé fyzikální limity. Politické deklarace často vykreslují ideální budoucnost, kde už po roce 2030 budeme fungovat bez uhlí, pouze na mixu obnovitelných zdrojů, stávajícího jádra a zeleného vodíku. Jako odborníci z praxe ale víme, že to je utopie.
Česká republika nemá větrné pobřeží ani alpské řeky. Solární boom je sice ohromující, ale v zimních měsících – v době největší spotřeby – výkon fotovoltaiky padá na zlomky instalované kapacity. Baterie řeší výkyvy mezi dnem a nocí, nikoliv týdny trvající zimní inverze, kdy nefouká a nesvítí slunce (tzv. Dunkelflaute). A zelený vodík pro masivní sezónní akumulaci bude v roce 2030 i v roce 2035 stále hudbou budoucnosti. Stabilní jádro v Dukovanech a Temelíně pokryje základní zatížení, ale samo o sobě síť neureguluje.
Pokud tedy trh a drahé povolenky odstaví české uhelné elektrárny už na přelomu desetiletí, rozevírá se před námi propast. Jediným přechodovým mostem, který ji dokáže překlenout, je zemní plyn a výstavba nových paroplynových elektráren. Ty jediné lze postavit relativně rychle a dokážou spolehlivě vykrývat výpadky obnovitelných zdrojů.
Ponton nad propastí a geopolitická bouře
Tento plán má ale jednu děsivou trhlinu. Co když plyn – ať už z ekonomických, nebo geopolitických důvodů – nebude k dispozici?
Zde naše paralela s 19. stoletím definitivně končí. Když se tehdy porouchal parní stroj, lidé šli zkrátka pěšky. Elektřina ale dnes není luxus, je to naprosto základní životní potřeba, krev naší civilizace. Výpadek sítě znamená kolaps logistiky, tepla, vody i bezpečnosti.
Současná evropská dekarbonizace připomíná stavbu krásného nového mostu, zatímco ten starý, uhelný, už začínáme dynamitem bourat. Politici nás uklidňují, že do doby, než nový most dostavíme, budeme jezdit po provizorním plynovém pontonu. Pokud by ale tento ponton kvůli válečnému konfliktu odplaval, ocitneme se v neřešitelné situaci. Spoléhat se na dovoz elektřiny je iluze – v krizových zimních mrazech budou mít naši sousedé úplně stejný problém a hranice „solidárního trhu“ se rychle uzavřou.
Stát by v takovém scénáři musel tvrdě zasáhnout do trhu, zavést záchranné kapacitní mechanismy k udržení uhlí v záloze, nebo dokonce přistoupit k destrukci poptávky – tedy k cílenému odpojování průmyslu, s obrovskými ekonomickými následky.
Úspory jako světlo na konci tunelu
V tomto náročném kontextu plném technických i geopolitických rizik ale existuje jedna cesta, která nabízí skutečný důvod k optimismu a konstruktivnímu řešení. Nejčistší, nejbezpečnější a nejlevnější energie je totiž ta, kterou vůbec nemusíme vyrobit. Právě zde se skrývá pozitivní a nepopiratelný přínos chytře nastaveného systému emisních povolenek a samozřejmě i rostoucích cen energií. Oba faktory společně fungují jako silný a efektivní ekonomický stimul, který motivuje státy, firmy i jednotlivce k investicím do zvyšování energetické účinnosti.
Budoucnost české energetiky neleží jen ve výstavbě nových gigawattů výkonu v solárních a větrných elektrárnách, ale především v zateplování budov, modernizaci technologií a zavádění skutečných, smysluplných úspor tepla a elektřiny i na té nejnižší úrovni. Pokud tuto motivaci k úsporám využijeme ke strukturálním změnám v naší spotřebě a masivně podpoříme řešení, která snižují energetickou náročnost, možná onen „plynový ponton“ nebudeme potřebovat tak velký a cestu k novému, bezpečnému a čistému mostu si výrazně zkrátíme.
Evoluce místo revoluce
Přechod na čistou energetiku je nezbytný a nevyhnutelný. Rychlost tohoto přechodu však nesmí nerespektovat fyziku, limity přenosové soustavy a otázku elementární národní bezpečnosti. Koňské povozy zmizely až ve chvíli, kdy byla železnice dostavěná a otestovaná. Dnes se řítíme do budoucnosti, ale nesmíme v panice „přepřahat“, dokud náš vůz stojí po osy v blátě a cíl je ještě v nedohlednu.