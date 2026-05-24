Uhlí zažívá v současné době celosvětový comeback
Přehrát audio verzi
Uhlí zažívá v současné době celosvětový comeback
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Situace umožňuje mírně ziskový provoz v odepsané uhelné elektrárně. Situace na energetickém trhu se výrazně změnila. Roli hraje íránský konflikt a postoje EK.
Prodala se elektřina na konec roku 2026 a začátek 2027Rozevřely se nůžky mezi cenou elektřiny na burze a cenou emisní povolenky. Rozdíl mezi cenou elektřiny a náklady na povolenku se dostal do výrazného plusu, který v březnu byl výrazně nad 30 eury, a celý byznys tak vydělává. V plusu je i takzvaný clean dark spread, což je cena elektřiny, od níž se odečte část ceny povolenky a náklady na uhlí. „Tento spread se dostal po zahájení války dokonce na 20 až 30 eur. Pomohlo to výrobcům elektřiny, kteří vyrábí z uhlí, jako je Sokolovská uhelná či Sev.en,“ uvádí Seznam.cz.
Situace na energetickém trhu se výrazně změnila. Roli hraje íránský konflikt a postoje EK
- Íránský konflikt totiž zcela změnil situaci na trhu. „Cena elektřiny se zvýšila kvůli íránské krizi. Naopak cena povolenky prudce spadla z 95 eur až pod 70 eur,“ uvádí Jiří Gavor, jednatel poradenské společnosti ENA. V půlce března se dostala dokonce na úroveň okolo 60 eur.
- Povolenka ovšem podle Gavora nezlevnila kvůli konfliktu v Íránu, ale kvůli změně postoje Evropské komise k obchodování s emisními povolenkami. „Komise připustila, že reforma je nutná. Jisté je pružnější uvolňování povolenek na trh z rezervy tržní stability,“ dodává Gavor.
„Co by předtím nevycházelo ziskově, tak najednou díky posunu cen elektřiny nahoru, ale nikoliv ceny povolenky, způsobuje to, že plánujeme letos navýšit výrobu v uhelných elektrárnách,“ líčí Martin Novák, člen představenstva energetické skupiny ČEZ.
„Situace se dalo využít ve vymezených kvartálech roku 2026 a lze ji využít i pro část roku 2027, zejména v období zimních měsíců, kdy spready dávaly prostor pro krytí provozních nákladů na výrobu elektřiny,“ říká Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group a doplňuje: „Očekáváme lepší hospodářský výsledek. Oproti plánu došlo i k nárůstu těžby uhlí, což by se mělo pozitivně promítnout v ekonomice Sokolovské uhelné.“
Opatrněji se vyjadřuje Daniel Častvaj, mluvčí EP Corporate Group: „LEAG podobně jako jiné společnosti v oboru prodává svou výrobu elektřiny na delší období dopředu. Současně pro tuto výrobu nakupuje povolenky. Výkyvy na trhu mají tedy jen částečný dopad na hospodaření společnosti.“ Skupina LEAG, která je druhým největším producentem energie v Německu a působí především v regionu Lužice ve východním Německu.
„Připouštíme, že po vyhodnocení tržní situace můžeme pokračovat ve výrobě elektřiny v elektrárně Počerady a elektrárně Chvaletice i po výše uvedených datech. V Teplárnách Kladno i Zlín předpokládáme pozdější ukončení výroby,“ dodává mluvčí Sev.en Eva Maříková.