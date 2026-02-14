Éru uhlí střídá éra příležitostí. Transformace Moravskoslezského kraje
Éru uhlí střídá éra příležitostí. Transformace Moravskoslezského kraje
První únorový den roku 2026 se zapsal do historie Moravskoslezského kraje jako symbolický konec téměř 250 let těžby černého uhlí. Tento milník však neznamená nejistotu, ale i díky podpoře z fondů Evropské unie naopak představuje zásadní impuls pro nový start.
Transformace kraje již probíhá a směřuje k vytvoření moderního, udržitelného a inovativního regionu 21. století, který bude schopen reagovat na výzvy spojené s útlumem těžby uhlí.
Evropská unie podporuje proměnu
Takto rozsáhlá změna by nebyla možná bez výrazné podpory Evropské unie. Prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace, který je v České republice řízen Ministerstvem životního prostředí, získává Moravskoslezský kraj podporu ve výši 18,9 miliardy korun. Tyto prostředky představují cílenou investici do restrukturalizace regionu, rozvoje nových ekonomických příležitostí a zvyšování kvality života obyvatel.
Pozn. redakce: Dokument, který jsem natáčeli v posledním funkčním černouhelném dole, měl premiéru v lednu na výstavě Infotherma 2026.
Strategické projekty jako pilíře
Zásadní roli v procesu změny hraje 9 strategických transformačních projektů v celkovém objemu 10,3 miliardy Kč. Tyto projekty se zaměřují zejména na rozvoj nových ekonomických aktivit, podporu inovací a výzkumu, revitalizaci brownfieldů, rozvoj čistých energetických zdrojů a moderní infrastruktury. Právě strategické investice vytvářejí dlouhodobý rámec transformace a přinášejí nová pracovní místa v územích, kde těžba postupně končí.
Neméně důležitá je však i podpora menších projektů, na které směřuje přibližně polovina celkové alokace Operačního programu Spravedlivá transformace. Tyto prostředky jsou určeny obcím, místním podnikatelům, školám a vzdělávacím institucím, podporují rekvalifikace zaměstnanců i rozvoj místních komunit. Proměna se tak promítá nejen do velkých investičních projektů, ale i do každodenního života obyvatel regionu. V kraji již bylo schváleno 490 projektů za 6,48 mld. Kč.
Éra příležitostí
Ukončení těžby uhlí představuje konec jedné historické etapy, zároveň však otevírá prostor pro nové příležitosti a dlouhodobě udržitelný rozvoj. Spravedlivá transformace není o popření minulosti, ale o navázání na ni a o systematickém posunu kraje vpřed – s důrazem na inovace, udržitelnost a zapojení místních aktérů.
Moravskoslezský kraj stojí před významnou změnou. Díky promyšlené strategii a masivní podpoře z fondů Evropské unie má k dispozici nástroje a projekty, které mu umožní stát se konkurenceschopným regionem pro život, práci i podnikání v nadcházejících desetiletích.
Aktuální výzvy a další informace k programu naleznete na webu opst.cz.
