Energie v Evropské unii v číslech a náš emisní podíl CO2

TZB-info / Energetika / Energie v Evropské unii v číslech a náš emisní podíl CO 2

Energie v Evropské unii v číslech a náš emisní podíl CO 2

Úřad pro publikace Evropské unie vydal v září 2023 statistickou příručku „EU Energy in Figures“. Popisuje pozici EU ve světě z hlediska výroby a spotřeby energie a jejích zdrojů a mapuje i podíl emisí skleníkových plynů.

Úvod

„Kapesní statistická příručka“ EU Energy in Figures [1] ani tak moc kapesní není, neboť má celkem 268 stran. Vydána byla v záři 2023.

Pozornému čtenáři by nemělo uniknout ustanovení hned v úvodu. To v podmiňovacím způsobu zní: „Tento dokument by neměl být považován za reprezentativní pro oficiální stanovisko Evropské komise“. Přitom vydavatelem je Publications Office of the European Union, Luxembourg. Osobně si myslím, že příručka buď reprezentativní pro oficiální stanovisko Evropské komise je a nebo není. Nic uprostřed neexistuje a zmíněné vyjádření lze chápat jen jako jednu z forem alibismu. Neboť údaje v příručce nejsou až tak progresivní, jak by je vedení Evropské komise chtělo vidět. Je však nutné vzít v úvahu, že jde o údaje do roku 2021. Vývoj za pozdější období, tedy za rok 2022 a 2023 bude zachycen až v dalších vydáních příručky.

Příručka obsahuje pět hlavních kapitol

Část 1. Přehled hlavních údajů o energetice Světové a Evropské unie

Část 2. Hlavní energetické statistiky a ukazatele pro Evropskou unii a její členské státy

Část 3. Socioekonomické ukazatele v Evropské unii

Část 4. Emise skleníkových plynů v Evropské unii

Část 5. Profily zemí – hlavní statistiky a ukazatele pro Evropskou Unie a její členské státy

EU a svět

Údaje o energii jsou v příručce udávány v pro nás méně běžné jednotce Mtoe, nebo-li v miliónech tun olejového ekvivalentu. Ten je založen na množství tepla získatelného spálením ropy. Například 1 Mtoe = 11,63 TWh nebo 1 Mtoe = 41,868 PJ. EU27 znamená, že údaj zahrnuje výsledky z 27 států Evropské unie, které byly členy EU v roce 2020.

Světová výroba energie podle regionů

V tabulce 1 je uvedena výroba energie v celém světě, v EU27 a dopočten procentní podíl EU27 vzhledem k celému světu.

Tabulka 1

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021 Svět celkem Mtoe 10 004 12 781 13 728 14 754 14 189 14 673 EU 27 Mtoe 679 697 654 610 564 588 EU 27 % 6,8 5,5 4,8 4,1 4,0 4,0

Zajímavé, ale z hlediska ochrany životního prostředí nepříznivé, jsou změny podílů zdrojů výroby energie ve světě, viz tab. 2. Například se téměř zdvojnásobilo zastoupení pevných paliv.

Tabulka 2

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021 Svět celkem Mtoe 10 004 12 781 13 728 14 754 14 189 14 673 Ropa a její produkty Mtoe 3 711 4 104 4 433 4 550 4 232 4 284 Pevná paliva Mtoe 2 279 3 669 3 872 4 006 3 829 4 007 Plyn Mtoe 2 060 2 710 2 974 3 442 3 353 3 495 OZE Mtoe 1 257 1 544 1 738 1 978 2 028 2 105 Jádro Mtoe 675 719 670 728 698 732 Ostatní Mtoe 22 34 41 50 49 50

Celková světová konečná spotřeba podle regionů

V tabulce 3 je uvedena výroba konečná spotřeba energie v celém světě, v EU27 a dopočten procentní podíl EU27.

Tabulka 3

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021 Svět celkem Mtoe 7 012 8 829 9 410 10 026 9 598 10 082 EU27 Mtoe 1 027 1 070 993 1 017 963 1 023 EU27 % 14,6 12,1 10,6 10,1 10,0 10,1

Pozorného čtenáře asi zarazí nepoměr mezi výrobou (viz tab. 1) a spotřebou (viz tab. 3) energie v uváděných letech. Rozdíl je dán statistickou metodou a dostupnými informačními zdroji. Spotřeba je posuzována jako energie, která již byla dodána „ke dveřím“ spotřebitele.

Světové emise CO 2 podle regionů

V tabulce 4 jsou uvedeny emise CO 2 v megatunách MT CO 2ekv v celém světě, v EU27 a dopočten procentní podíl EU27 vzhledem ke světu.

Tabulka 4

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021 Svět celkem MT 23 266 30 616 32 378 32 349 30 807 32 587 EU27 MT 3 269 3 138 2 827 2 655 2 398 2 579 EU27 % 14,1 10,2 8,7 8,2 7,8 7,9

Pro 27 států EU jde o velmi příznivý vývoj. Pozitivní vývoj je vidět i v USA, kde v daném časovém období emise CO 2 klesly o cca 21 %. Bohužel, na zcela opačné straně stojí především Čína, kde se emise CO 2 zvýšily 3,4krát z cca 3 139 na 10 683 MT. K přibližnému zdvojnásobení emisí CO 2 došlo v ostatních asijských státech mimo Čínu a také v Africe. Rovněž tak i na Středním východě, který se svou produkcí CO 2 ve výši 1 738 MT začal přibližovat ke klesající produkci EU27.

Je více než zřejmé, že čím menší podíl emisí CO 2 vzniká v rámci EU v rámci celého světa, tím menší celosvětový význam má jejich snižování. Například velmi razantní snížení emisí CO 2 v EU27 na 50 %, tedy z 2 579 na cca 1 289 MT, by se na celkových světových emisích projevilo jejich snížením o pouhá 4 %. Samotná EU svět nezachrání, i kdyby byla bezemisní. To statistická čísla plně odhalují.

Intenzita produkce emisí CO 2 vzhledem ke spotřebě energií

Pomocným kritériem při posuzování produkce emisí CO 2 je intenzita jejich produkce vztažená na měrnou jednotku energie. V tabulce 5. je použit poměr emitovaného počtu kg CO 2 na 1 Toe, tunu olejového ekvivalentu. V tabulce 5. jsou uvedeny intenzity emisí CO 2 v celém světě, v EU27 a pro porovnání dopočten procentní podíl EU27 vzhledem ke světu.

Tabulka 5

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021 Svět celkem kg/Toe 2 321 2 383 2 382 2 224 2 200 2 208 EU27 kg/Toe 2 222 2 055 2 007 1 887 1 830 1 859 EU27 % 95,7 86,2 84,3 84,8 83,2 84,2

Je zřejmé, že EU27 nabrala dobré tempo. Tempo se však v období 2010 až 2021 v podstatě zastavilo.

Celkové emise skleníkových plynů GHG

Pokud je cílem opatření na ochranu klimatu zastavení oteplování, pak je třeba sledovat všechny emise, které podporují skleníkový efekt. Podle Kjótského protokolu se sleduje sedm nejvlivnějších skleníkových plynů:

Oxid uhličitý CO 2

Metan CH 4

Oxid dusný N 2 O

Fluorované uhlovodíky HFCs

Perfluorované uhlovodíky PFCs

Fluorid sírový SF 6

Fluorid dusitý NF 3

Emise jednotlivých GHG plynů vzhledem k jejich odlišnému vlivu na skleníkový efekt se přepočítívají na společnou jednotku ekvivalentu CO 2ekv . Ve statistice, viz tabulka 6, není zahrnuto odvětví využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví.

Tabulka 6

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021 EU27 MT CO 2ekv 4 921 4 281 3 921 3 724 3 360 3 542 Index EU27 1990 % 100,0 87,0 79,7 75,7 68,3 72,0 CZ MT CO 2ekv 201,4 142,1 130,2 125,4 114,1 119,4 Index CZ 1990 % 100,0 70,6 64,6 62,3 56,7 59,3

Česká republika v letech 1990 až 2021 emise GHG snižovala rychleji, než jak klesaly v EU27.

Závěr

Výše je uvedeno jen minimum informací z příručky. Stojí zato si příručku EU Energy in Figures podrobně prostudovat celou. I když by neměla být považována za reprezentativní pro oficiální stanovisko Evropské komise, jak zmiňuji v úvodu, tak uvedená čísla nelze jen tak přejít bez povšimnutí, bez zamyšlení.

Směr, který nastoupila EU v otázce snižování spotřeby energií, je pro naši bezpečnou budoucnost, nezávislost na oblastech na Zemi, které s námi nesdílí stejný názor na uspořádání světa, nutný a zásadní. Otázkou je, zda cesta, která vede primárně přes sledování emisí CO 2 je ta jediná možná vedoucí k ochraně životního prostředí na celé Zemi. A zda na jejím konci bude i posílení ekonomické síly EU. Abychom náš demokratický prostor vůbec dokázali ubránit.

Zdroje: