Asociace energetických manažerů ukončila svou činnost

Po 32 letech ukončuje svou činnost Asociace energetických manažerů (AEM). Důvodem je nedostatek financí na provoz spolku. Ukončení činnosti oznámila dosavadní ředitelka asociace Zuzana Šolcová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dne 1. února 2024 proběhla Valná hromada Asociace energetických manažerů, z.s., která ukončila po 32 letech činnost AEM a zároveň rozhodla, že AEM půjde do likvidace.

Za tímto rozhodnutím stojí skutečnost, že finančně není Asociace nadále schopna udržovat svou činnost v provozu.

Jako předsednictvu a sekretariátu AEM je nám to velice líto, ale byť jsme se v posledních dvou letech snažili najít jiný model fungovaní, přes veškeré úsilí se nám to nepodařilo. Byť některé projekty vypadaly slibně, jejich možné finanční zhodnocení by se projevilo až v průběhu 2–3 let a AEM byla již ke konci minulého roku ve finanční tísni.

Proto i Valná hromada rozhodla ukončit činnost Asociace se ctí a bez dluhů.

Žádost o souhlas likvidací AEM byla odeslána dne 5.2.2024 na Městský soud v Praze, kde je Asociace energetických manažerů, z.s. zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 4642. Dne 6.2.2024 přišlo Usnesení Městského soudu v Praze, kde se uvádí, že název organizace Asociace energetických manažerů, z.s. se vymazává a nahrazuje se názvem Asociace energetických manažerů z.s. v likvidaci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte, abych vám jménem předsednictva poděkovala za vaši dlouholetou spolupráci a rozloučila se s vámi.

Bc. Zuzana Šolcová, likvidátorka AEM