Nové zařízení bude v Británii vyrábět bezemisní vodík a CO2 z odpadu a biomasy. Postaví ho v račické 2JCP

Nové zařízení bude v Británii vyrábět bezemisní vodík a CO 2 z odpadu a biomasy. Postaví ho v račické 2JCP

Strojírensko-inženýringová společnost 2JCP z Račič u Štětí se specializuje na cleantech technologie. Po úspěšné spolupráci se Siemens Energy na vodíkových elektrolyzérech teď vyvíjí se společností KEW Technology, podporovanou britskou vládou, modulární zařízení, které dokáže ze syntetického plynu z odpadu či biomasy separovat velmi čistý vodík, průmyslový vodík a CO 2 . Výroba prvního pilotního zařízení v Račicích začne ještě letos. 2JCP se tak stane průkopníkem technologie, která má velký potenciál dalšího průmyslového využití v zelených sektorech energetiky.

Společnost 2JCP se předloni stala prioritním dodavatelem průmyslových vodíkových elektrolyzérů pro německý Siemens Energy. Dále spolupracuje například na řešeních pro podmořské ukládání CO 2 v Norsku, dodává komponenty offshore větrným farmám u New Yorku nebo staví cirkulární elektrárny pro IKEA. Na začátku roku nově podepsala kontrakt s britskou společností KEW Technology na inženýring a výrobu unikátního CCH 2 (Carbon Capture and Hydrogen Purification) zařízení, které dokáže v procesu zplyňování odpadu či biomasy rozložit vzniklý syntetický plyn na velmi čistý vodík, průmyslový vodík a CO 2 . Jedná se o inovativní technologii v oboru cirkulární ekonomiky. Syntetický plyn, který sám slouží jako náhrada fosilních paliv, dokáže ještě dále konvertovat do tří zmíněných průmyslových komodit.

„Potenciálními zákazníky budou zpracovatelé biomasy, směsného odpadu nebo provozovatelé bioplynových stanic, kteří díky CCH 2 zařízení mohou ze vzniklého syntetického plynu v procesu zplyňování moci vyrábět bezemisní vodík a oxid uhličitý k dalšímu průmyslovému využití,“ vysvětluje Jan Pačes, obchodní ředitel a zakladatel 2JCP, a dodává: „Takto čistý vodík se bude moci použít například do palivových článků, oxid uhličitý zase ve výrobě e-paliv.“ Přemýšlet o oxidu uhličitém jako o obchodovatelné komoditě, která se dá navíc vyrobit jinak než složitým zachytáváním ze vzduchu nebo ze spalin, je v současné energetice inovativní přístup.

Technologie procesu od britských KEW Technology pracuje na principu redukce vody uhlíkatou surovinou. Ve 2JCP již pracují na designu projektu, na inženýring naváže výroba pilotního zařízení ve druhém a třetím kvartále. Po dokončení pilotního zařízení plánuje KEW Technology jejich komerční výrobu, v závodech 2JCP by tak v budoucnu mohly vznikat modulární CCH 2 zařízení, která chce KEW Technology nabídnout na globálním trhu. „S modularizací velkých strojních celků máme bohaté zkušenosti z předchozích projektů, například právě elektrolyzérů pro Siemens Energy,“ říká generální ředitel skupiny 2JCP Vojtěch Křenovský. Tato nová spolupráce by 2JCP mohla přinést tržby se výši stamilionů korun ročně.

„Transformace energetiky se stala realitou nemá smysl již o ní polemizovat a jdeme jí aktivně naproti. V 2JCP jsme si stanovili čtyři prioritní oblasti nové energetiky, k jejichž vývoji chceme přispět: výroba zeleného vodíku, offshore větrné parky, cirkulární ekonomika a carbon capture a storage,“ říká Vojtěch Křenovský s tím, že pilotní zařízení pro KEW Sustainable Energy Center v Birminghamu neobvykle zasahuje hned do tří z těchto segmentů najednou.



Oranžově zvýrazněn proces, který bude vykonávat nové CCH 2 zařízení dodávané 2JCP (zdroj vizualizace: KEW Technology) Oranžově zvýrazněn proces, který bude vykonávat nové CCHzařízení dodávané 2JCP (zdroj vizualizace: KEW Technology)



Vizualizace modulu CCH 2 a jeho umístění v KEW Sustainable Energy Center (zdroj vizualizace: KEW Technology) Vizualizace modulu CCHa jeho umístění v KEW Sustainable Energy Center (zdroj vizualizace: KEW Technology)