Vídeňská plynová elektrárna už vyrábí energii i z vodíku

Zaměstnanci vídeňské elektrárny Donaustadt začali spalovaný zemní plyn mísit s vodíkem. Letní pokus zatím přináší dobré výsledky, podíl vodíku se vyšplhal až na plánovaných 15 %. V příštím roce chce Vídeň získat certifikaci pro běžný provoz s vodíkem a otestovat navýšení objemu vodíku na 30 %. Vídeňský test má přitom globální přesah, na světě je totiž v provozu přes 360 turbín stejného typu.

Během přibližně deseti dnů od poloviny července do poloviny září provádí vídeňský energetický podnik Wien Energie ve své paroplynové elektrárně Donaustadt pokus s přimícháváním vodíku. Test začal s pěti procenty vodíku a inženýři postupně dávku zvyšovali na patnáct procent objemu. Během zkušebního přimíchávání vyrábí plynová turbína elektřinu jako v běžném režimu. Všechny provozní a procesní údaje jsou dokumentovány, detailní vyhodnocení proběhne v dalších týdnech.

Na zkušebním projektu se vedle Wien Energie podílí i německá RheinEnergie, Siemens Energy a v Rakousku působící energetická firma VERBUND. Získaná data budou všichni účastníci podrobně vyhodnocovat do jara 2024. Cílem je získat certifikaci pro přimíchávání až patnácti procent vodíku do daného typu turbín i v běžném provozu. V dalším kroku plánují firmy zvýšit podíl vodíku na přibližně třicet procent. Celková investice do zkušebního provozu dosáhla deseti milionů euro. Před samotným testem proběhla řada příprav, zejména úpravy turbíny pro přimíchávání vodíku a doplnění potřebné techniky.

Podle Wien Energie má vodíkový pokus v elektrárně Donaustadt evropský a celosvětový význam. Vídeňská provozní zkouška je první svého druhu na světě na komerčně používané paroplynové turbíně v této výkonnostní a účinnostní třídě. Modelu Siemens Energy SGT5-4000F použitého ve Vídni je v Evropě v provozu více než 115 kusů, celosvětově dokonce přes 360.

Při úspěšném dokončení a vyhodnocení zkušebního provozu by turbína mohla získat potřebnou certifikaci již počátkem příštího roku. Pro denní přimíchávání vodíku je však nutné zvýšit výrobní kapacity zeleného vodíku, tedy takového, který vznikl díky obnovitelným zdrojům energie. Experti počítají, že světová produkce vodíku nabere na obrátkách zejména v dalším desetiletí a nejpozději tou dobou budou k dispozici dostatečná množství zeleného vodíku pro využití v elektrárnách a průmyslových provozech, uvádí Wien Energie.

O produkci vlastního zeleného vodíku usiluje i město Vídeň. Letos zahájilo stavbu prvního městského zařízení na elektrolýzu. Od podzimu může denně vyrobit až 1 300 kilogramů suroviny pro využití ve vodíkových autobusech, pro odprodej soukromým subjektům nebo právě pro přimíchávání v elektrárně. Vídeň vše provádí v režii vlastních městských firem. Městská vodíková strategie je jedním z významných kroků při přechodu dvoumilionového města na uhlíkovou neutralitu do roku 2040. Například již patnáct procent příměsi zeleného vodíku v elektrárně Donaustadt by podle Vídně ušetřilo kolem 33 000 tun CO 2 ročně.

Vídeňskou elektrárnu Donaustadt, kde test probíhá, zprovoznila společnost Wien Energie v roce 2001. Zařízení na levém břehu Dunaje vyrábí teplo o výkonu 350 megawattů a elektřinu o výkonu až 395 megawattů. V kombinovaném provozu dosahuje účinnosti přes 86 procent. V roce 2020 vyráběla elektrárna elektřinu odpovídající spotřebě 850 000 domácností a teplo pro více než 150 000 domácností.

