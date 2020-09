TZB-info / Energetika / Kanada chce být lídrem globální vodíkové energetiky, šance pro české firmy a vytápění plynem

Kanada chce být lídrem globální vodíkové energetiky, šance pro české firmy a vytápění plynem

„Zelený“ vodík je šancí pro „ozelenění“ zemního plynu a jeho dlouhodobou perspektivu v oblasti vytápění.

Navzdory problémům spojeným s pandemií covid-19 se v Kanadě, stejně jako v dalších zemích, nezastavily úvahy nad možnostmi vodíkové energetiky. Kanadským cílem je stát se jedním z globálních lídrů, kteří by mohli vést potenciální energetickou revoluci budoucnosti. Případná spolupráce s Kanaďany by mohla být příležitostí také pro české firmy a výzkumné instituce. Surovinové zdroje a levná energie, stejně jako technologické a finanční zdroje, zajišťují Kanadě poměrně výhodnou startovní pozici. Stejně důležité jako samotná produkce vodíku je pak jeho využití a různé aplikace vodíkové energetiky. Kanaďané věří, že i v tomto ohledu mají co nabídnout.

V ideálních představách by vodíková energetika mohla hrát významnou roli v energetické a potažmo hospodářské transformaci Kanady, stejně jako by vodíkové investice mohly pomoci hospodářskému oživení. Kanada už v současnosti patří mezi deset největších výrobců vodíku na světě (více než 3 miliony tun ročně), ale chce se zařadit výše. Tomu má pomoci především možnost vyrábět vodík s nízkou až nulovou emisní stopou s náklady, které jsou v globálním měřítku velmi konkurence schopné. I když se v současnosti vyrábí především „špinavý“ šedý vodík z fosilních paliv (bez zachytávání emisí), velký potenciál má především modrý vodík (v provinciích Alberta a Saskatchewan) a výhledově i „nejčistší“ zelený vodík. Ten by se měl časem stát komerčně dostupnějším především díky nízkým cenám vodní energie (v Britské Kolumbii, Manitobě, Ontariu, Québeku a New Foundlandu).

I když federální vláda svou vodíkovou strategii teprve připravuje, jednotlivé provincie už jsou poměrně aktivní. Albertská technologická společnost Proton Technologies spustila v létě 2020 první pilotní komerční projekt na produkci vodíku při využití ropných ložisek a zachytávání CO 2 . Na projekt získala investiční pobídku v Saskatchewanu prostřednictvím vládního programu Petroleum Innovation Incentive. Od nové technologie, která má vyrábět vodík s téměř nulovými emisemi, si Proton Technologies slibuje velké úspěchy a velmi optimisticky očekává, že do roku 2040 by mohla dodávat 10 % globální spotřeby vodíku. Saskatchewanská i albertská vláda čekají, že v případě potvrzení funkční technologie bude možné ji využít k oživení konvenční energetiky v obou provinciích.

V Albertě se paralelně rozjíždí první větší komerční projekt v Kanadě na obohacování zemního plynu vodíkem, kdy by vodík měl tvořit až 5 % celkového objemu plynu. Plyn bude dodáván do sítě rezidenčních zákazníků ve městě Fort Saskatchewan. Podobné plány na výrobu vodíku má Britská Kolumbie, která vidí velkou perspektivu v exportu vodíku na globální trhy.

Českým firmám i výzkumným institucím se nabízí možnosti spolupráce jak s kanadskými technologickými společnostmi, tak s kanadskými univerzitami na spolupráci ve vývoji (University of Toronto, University of Waterloo, či University of British Columbia).Vodíková energetika je v Kanadě zatím sektorem, který je relativně malý (data k roku 2019: tržby ve výši 207 miliónů dolarů a necelé dva tisíce pracovních míst), ale s velkým potenciálem růstu, spojujícím produkční kapacity a vývoj aplikací při vytváření nového trhu. Lze přitom aspirovat na využívání synergií s pravděpodobnými investicemi do vodíku a vodíkových technologií v Evropské unii.

Zkráceno ze zdroje: Anopress, NEWTON Media, a.s., www.vedavyzkum.cz, 9. 9. 2020