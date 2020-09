TZB-info / Energetika / Chytré technologie dokážou ušetřit energie domácností ve špičce až o desítky procent

Chytré technologie dokážou ušetřit energie domácností ve špičce až o desítky procent

Výkyvy energií z obnovitelných zdrojů nemusejí být problémem, řešení vzniká v pražských Vršovicích. Česká inovace řeší největší úskalí ve využívání „zelené elektřiny“ . Na zavádění inteligentních řešeních ve městech spolupracuje společnost Byzance se Středočeským inovačním centrem.

Česká společnost Byzance buduje v Praze nejmodernější distribuční soustavu v Evropě. Inovativní řešení kombinující technologie z oblasti digitální energetiky a automatizace pomůže k výraznému zefektivnění využívání energie z obnovitelných zdrojů. Více než 450 bytů v pražských Vršovicích bude vybaveno speciálně vyvinutými bojlery, elektroměry s umělou inteligencí nebo moderními technologiemi pro zabezpečení domácností. S vlastním parkem solárních panelů a 50 nabíjecími stanicemi pro elektromobily půjde o nejhustěji elektrifikovaný obytný komplex v České republice. O masovém využití řiditelného potenciálu celého řešení jedná nyní Byzance s velkými energetickými firmami.

„Flexibilita distribuční soustavy a vyrovnání výkyvů energií z obnovitelných zdrojů patří aktuálně k největším výzvám celého energetického sektoru. Všechny současné trendy, jako je rozvoj elektromobility nebo plošné nasazování solárních panelů na střechách domů, vytvářejí nové nároky na distribuční soustavu. Ta se musí vyrovnávat zejména s náhlými propady dodávek elektřiny ve chvílích, kdy přestane svítit slunce nebo foukat vítr. Naše řešení dokáže pomocí chytrých algoritmů snížit nebo zvýšit spotřebu v rozmezí až desítek procent. Umožní tím výrazně pomoci k vyrovnání výkyvů ve chvílích propadů dodávek, nebo naopak využít potenciál v čase nadbytku a levné elektřiny ve prospěch zákazníka,“ řekl Tomáš Záruba, zakladatel a ředitel společnosti Byzance, a dodal: „Nejde o laboratorní testování, ale o realizaci v rámci vznikající komerční výstavby v největším měřítku, do kterého se doposud v Česku někdo pustil.“

Základem distribuční soustavy obytného komplexu jsou moderní elektroměry propojující do jedné sítě maximum využitých technologií. Mezi ty patří například speciální bojlery, vyvinuté ve spolupráci s tradičním českým výrobcem Dražice, které umožňují využití vlastní kapacity pro ukládání energií. Podobnou funkci nabídnou také rekuperační nebo klimatizační jednotky. Součástí projektu jsou rovněž nabíjecí stanice elektromobilů cíleně vyvinuté tak, aby se dokázaly podřídit požadavkům a potřebám sítě.

„Propojili jsme každý byt, každý větší spotřebič a všechny instalované technologie. Spotřebu energie tak dokážeme robotizovaně řídit. To znamená zvýšit spotřebu v čase nízkých cen a nevyužité kapacity sítě a v době špičky naopak spotřebiče plánovaně utlumit a využívat akumulované energie ať už v podobě teplé vody nebo chladicího média. Odstraňujeme absolutně zbytečný a na dnešní dobu extrémně archaický přístup české energetiky, který požaduje stanovit limit v podobě rezervovaného odběru. Distributor vás zkrátka nepřipojí, pokud mu nevyjde dostatečná rezerva. Tento přístup však podle nás nemůže zohlednit možnosti technologií 21. století. My máme tabulkově spotřebu nabíjecích stanic vyšší, než zvládne hlavní trafostanice. Ale ne každá stanice pojede na maximum a navíc rozhodně ne celý den,“ dodal T. Záruba.

Společnost Byzance aktuálně jedná s vybranými energetickými firmami o dalším rozvoji a začlenění celého řešení do běžné praxe. „Jsme přesvědčeni, že s technologiemi pro řízení aktuální spotřeby můžeme již dnes využívat energii až z 80 % získanou z obnovitelných zdrojů, aniž bychom čelili výpadkům dodávek. Jde jen o to mít dostatečně velkou a propojenou síť inteligentních spotřebičů. To nabízí prostor pro velké hráče na trhu, kteří disponují potřebným zázemím a licencemi na obchodování s energiemi a s našimi zkušenostmi mohou vykročit směrem k budoucnosti,“ uzavřel T. Záruba, jenž firmu Byzance založil před pěti lety na katedře energetiky ČVUT.

Prvním z inovativních řešení společnosti Byzance uvedeným do praxe byly chytré pouliční lampy instalované loni ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) v Českém Brodě a Milčicích na Kolínsku. Lampy pomohou do budoucna zprostředkovat měření kvality ovzduší nebo hladiny hluku v okolí, monitorovat počet projíždějících aut či fungovat jako nabíjecí stojan pro elektromobily. „Společnosti Byzance jsme pomohli s vytipováním vhodných lokalit a se zajištěním podpory ze strany místního správce. Na projektu zavádění inteligentního osvětlení dále spolupracujeme, protože jen ve Středočeském kraji vidíme potenciál v obměně až 120 000 lamp,“ informoval Pavel Kaplan, expert SIC na problematiku obcí. Zároveň připomněl, že všechny inovace podporované Středočeským krajem, včetně technologií Byzance, budou k vidění na veletrhu Týden inovací ČR dne 29. září 2020 ve Fóru Karlín Praha.