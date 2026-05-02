Moderní teplárny propojují svět tepla, chladu a elektřiny
Teplárenské sdružení České republiky na 32. Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci ocenilo pět Projektů roku 2025. Nejzajímavější teplárenské projekty byly vyhlášeny již po čtyřiadvacáté.
V českém teplárenství začíná další etapa transformace spojená s odchodem od uhlí do roku 2030. Po dekarbonizaci menších a středních tepláren v letech 2020 až 2025, se týká zejména uhelných tepláren v krajských a statutárních městech. Miliardové investice v těchto zdrojích výrazné sníží emise skleníkových plynů. Ke snížení emisní zátěže přispívá i zvyšování účinnosti výroby tepla dalším rozvojem kombinované výroby elektřiny a tepla. Pozitivně se projevuje rovněž efektivnější distribuce tepla po výměně parních rozvodů za moderní horkovodní sítě nebo rozvoj soustav zásobování teplem, kde s nově připojenými nebo přepojenými odběrateli zanikají lokální zdroje tepla a zlepšuje se čistota ovzduší.
„Kvalita přihlašovaných projektů v teplárenství se rok od roku zvyšuje a uspět v takové konkurenci je stále těžší. Je na místě pogratulovat a poděkovat všem, kteří se do modernizačních projektů v teplárenství pustili a dokázali je dotáhnout do úspěšného konce, i když se na ně cena nedostala,“ uvedl úvodem při předávání ocenění Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky.
„Vloni se povedlo připojit k teplárně v Komořanech celé město Meziboří. Byla dokončena výměna parovodů v Liberci za moderní horkovody. V Táboře nově nabíjí elektroautobusy teplárna a ve Štětí, které je nejvíce teplofikovaným městem u nás, už zákazníci dostanou aktuální informace o spotřebě tepla a teplé vody díky dálkovým odečtům. A nakonec kategorie Komplexní energetická řešení, která nabízí pohled na teplárny budoucnosti. Bez nadsázky se dá říci, že rozjíždíme etapu ‚Teplárenství 4.0‘. Moderní teplárny už nejsou jen výrobnami tepla, ale sofistikovanými multioborovými energetickými uzly, které propojují svět tepla, chladu a elektřiny,“ řekl dále Mirek Topolánek.
Teplárny do transformace do roku 2030 investují s podporou Modernizačního fondu přes 200 miliard korun. Teplárenství se díky tomu stává komplexním systémem, který umí nejen vyrobit teplo, ale také elektřinu, kterou umí i spotřebovat v době přebytků a současně využívá energetické zdroje, které by jinak přišly vniveč. Modernizační investice v teplárenství tvoří skutečný energetický štít v neklidném světě plném válek a energetických krizí. Moderní české teplárenství se stává symbolem technologického pokroku, který slouží občanům i dalším odběratelům jako pojistka před rozmary globálního trhu i počasí.
Od roku 2001 bylo do celostátní energetické soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem nominováno celkem 283 teplárenských projektů a prestižní ocenění za Projekty roku v letech 2001 až 2024 získalo 85 z nich. Oceněno bylo i 17 Počinů roku. Do užší nominace za rok 2025 bylo v 5 vyhlášených kategoriích vybráno dalších 18 nejzajímavějších loňských projektů a pět z nich bylo oceněno tradiční cenou – křišťálovým komínem.
Projekty roku 2025:
Kategorie: Dekarbonizace teplárenských zdrojů
Vítězný oceněný projekt:
- Teplárny Brno - Modernizace zdroje teplárny Brno–sever
Modernizace zdroje Brno–sever společnosti Teplárny Brno je zajištěna instalací moderní, vysoce účinné technologie spalování dřevní biomasy v roštovém parním kotli K3 o tepelném výkonu 43 MWt, doplněná o vysoce účinnou kogeneraci pratitlakového parního turbosoustrojí a akumulátorem tepla s kapacitou 3 500 m³ vody, což představuje 200 GJ tepla.
Další nominované projekty:
C-energy – Modernizace a ekologizace provozu teplárny Tábor
Energie AG Teplo Vimperk – Stabilní teplo z obnovitelných zdrojů pro Vimperk
Kategorie: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla
Vítězný oceněný projekt:
- Teplárna Liberec (skupina ENETIQA) – GreenNet II + III pro moderní a udržitelné vytápění v Liberci
Hlavním cílem projektů GreenNet II a III v letech 2022 až 2025 byla výměna téměř 20 kilometrů zastaralého a poruchového parního potrubí za moderní horkovody a přezbrojení desítek výměníkových stanic z páry na horkou vodu. Tím byla dokončena modernizace liberecké tepelné soustavy, u které se podařilo výrazně zvýšit účinnost, spolehlivost a dlouhodobou udržitelnost.
Další nominované projekty:
Teplárna Strakonice – Modernizace tepelného hospodářství v Domově seniorů Lidická
Teplárny Brno – Konverze parovodů v Brně se blíží do finiše
Veolia Energie ČR, Teplárna Přerov – Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově
Kategorie: Komplexní energetická řešení
Vítězný projekt:
- C-energy – Vznik lokální distribuční soustavy pro nabíjecí depo MHD v areálu teplárny Tábor
Součástí využití elektrického výkonu v Táboře bylo zřízení lokální distribuční soustavy. Do té jsou připojeny kogenerační jednotky, elektrokotel a bateriové úložiště o výkonu 8 MW a kapacitě 8 MWh. K lokální distribuční soustavě byl připojen sousední areál dopravní společnosti Comett, která provozuje elektrifikovanou veřejnou hromadnou dopravu v Táboře.
Další nominované projekty:
ČEZ ESCO (skupina ČEZ) – Smart Energocentrum pro teplárenskou lokalitu Ivančice
Plzeňská teplárenská – Nový parní elektrodový kotel v Plzeňské teplárenské
Veolia Energie ČR – Elektrokotel v Elektrárně Třebovice
Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem
Vítězný oceněný projekt:
- Severočeská teplárenská – Rozšíření tepelného napáječe Litvínov a připojení města Meziboří
Po téměř padesáti letech se podařilo k horkovodu z Komořan připojit po Mostu a Litvínově další město – Meziboří. Jeho obyvatelé doposud využívali teplo z plynových kotelen. Nový tepelný napáječ dlouhý 2,3 km umožnil jejich přepojení na ekologický zdroj Teplárnu Komořany, která získává teplo z biomasy, plynu, uhlí a připravuje se na využití komunálního odpadu.
Nominované projekty:
C-energy – Zásobování Pily Pasák horkou vodou
Teplárna České Budějovice – Připojení kampusu Vysoké školy technické a ekonomické na teplárenskou soustavu
Veolia Energie ČR, Teplárna Olomouc – Připojení rezidence Vila Park Horní Lán na teplárenskou soustavu v Olomouci
Kategorie: Péče o zákazníky
Vítězný oceněný projekt:
- R A T E Štětí (Energie AG Bohemia) – Digitalizace odečtů tepla v soustavách zásobování teplem Štětí, Kochovice, Mšené
Postupná výměna odečtů měřidel v soustavách zásobování teplem a u vodoměrů teplé vody v lokalitách Štětí, Kochovice a Mšené lázně zahrnovala 700 odběrných míst. Cílem byl přechod od osobních odečtů k dálkovému, automatizovanému a datově orientovanému řešení, které odpovídá současným nárokům na efektivní provoz energetických sítí a informovanost odběratelů.
Další nominované projekty:
ENETIQA – Klientský portál pro zákazníky 8 společností skupiny ENETIQA
ŠKO-ENERGO – Vzdělávací portál edu.sko-energo pro veřejnost
Příloha 1 – Představení vítězných a nominovaných projektů
Kategorie: Dekarbonizace teplárenských zdrojů
Vítězný oceněný projekt:
- Teplárny Brno – Modernizace zdroje teplárny Brno–sever
Projekt zahrnuje instalaci moderního kotle na dřevní biomasu o výkonu 43 MWt a protitlaké parní turbíny (9,13 MWe). Součástí je akumulace tepla o objemu 3 500 m³. Investice ve výši 2,7 mld. Kč, podpořená Modernizačním fondem, výrazně zvyšuje účinnost výroby a podíl obnovitelných zdrojů v Brně. Tato ekologizace zdroje Brno-sever posiluje energetickou bezpečnost města a snižuje emise.
Další nominované projekty:
- C-energy – Modernizace a ekologizace provozu teplárny Tábor
V areálu teplárny Tábor vznikly dva nové plynové kogenerační zdroje. Jednotka PM7 (11,5 MWe) slouží pro špičkování a PM8 (0,528 MWe) pro optimalizaci vlastní spotřeby. Investice za 680 milionů Kč stabilizuje horkovodní síť v aglomeraci Tábor-Planá-Sezimovo Ústí. Nová technologie zároveň umožňuje teplárně aktivně nabízet služby výkonové rovnováhy pro celostátní elektrizační soustavu ČR.
- Energie AG Teplo Vimperk – Stabilní teplo z obnovitelných zdrojů pro Vimperk
Instalací druhého biomasového kotle (0,8 MW) dosáhla kotelna zásadní stability. Denní spotřeba plynu klesla ze 4 000 m³ na minimum, což umožnilo přechod na úsporný režim maloodběru. Projekt doplňuje střešní fotovoltaika o výkonu 49 kWp pokrývající vlastní spotřebu elektřiny. Výsledkem je výrazné snížení uhlíkové stopy, ekonomická úspora a možnost letních odstávek hlavního kotle bez přerušení dodávek.
Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem
Vítězný oceněný projekt:
- Severočeská teplárenská – Rozšíření tepelného napáječe Litvínov a připojení města Meziboří
Po 50 letech se připojilo k horkovodu z Komořan další město. Meziboří nahradilo nedalekou teplárnou místní vytápění plynem. Výstavba 2,3 km dlouhého napaječe za 130 milionů Kč zajistila obyvatelům stabilní dodávky z mixu biomasy, plynu, uhlí a brzo i tepla z odpadu. Aktuálně jsou připojeny dvě třetiny domácností, zbytek se přidá po skončení životnosti stávajících kotlů. Projekt reaguje na energetickou krizi a potřebu stability.
Nominované projekty:
- C-energy – Zásobování Pily Pasák horkou vodou
Nová horkovodní přípojka v Plané nad Lužnicí zásobuje průmyslový areál Pila Pasák tepla pro sušení dřeva. Plánovaný odběr až 60 000 GJ/rok zajišťuje rovnoměrné zatížení soustavy i v letním období, což zvyšuje efektivitu kogenerace a budoucího zapojení ZEVO. C-energy zde navíc rozšiřuje svou lokální distribuční síť i pro dodávky elektřiny, čímž vytváří komplexní energetické partnerství.
- Teplárna České Budějovice – Připojení kampusu Vysoké školy technické a ekonomické na teplárenskou soustavu
Od září 2025 využívá rozlehlý kampus VŠTE v Českých Budějovicích zásobování teplem z místní teplárny. Přechod ze zemního plynu na horkovodní vytápění se týká areálu o rozloze 56 tisíc m², včetně laboratoří, kolejí a škol. Projekt byl umožněn díky dřívějšímu přivedení horkovodu do lokality Světlíky. Jde o významnou modernizaci infrastruktury nejmladší veřejné vysoké školy v ČR směrem k udržitelnosti.
- Veolia Energie ČR, Teplárna Olomouc – Připojení rezidence Vila Park Horní Lán na teplárenskou soustavu v Olomouci
Úspěšná spolupráce s developery vyústila v připojení nové bytové lokality k teplárenské síti v Olomouci. V roce 2025 odebíralo teplo už 335 domácností. Po dokončení dalších etap v roce 2026 půjde celkem o 558 domácností s ročním odběrem přes 12 000 GJ. Projekt potvrzuje atraktivitu dálkového vytápění pro moderní bytovou výstavbu v Olomouci a schopnost sítě flexibilně reagovat na rozvoj města.
Kategorie: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla
Vítězný oceněný projekt:
- Teplárna Liberec (skupina ENETIQA) – GreenNet II + III pro moderní a udržitelné vytápění v Liberci
Liberec dokončil historickou modernizaci sítě výměnou 20 km zastaralých parovodů za efektivní horkovody. Poslední etapy v letech 2024–2025 zahrnovaly instalaci desítek výměníkových stanic v centru i na periferiích. Součástí je i rekonstrukce centrální stanice s akumulací o objemu 750 m³. Výsledkem je výrazné zvýšení účinnosti, snížení poruchovosti a zajištění dlouhodobé udržitelnosti vytápění města.
Další nominované projekty:
- Teplárna Strakonice – Modernizace tepelného hospodářství v Domově seniorů Lidická
V roce 2025 proběhla v Domově seniorů Lidická náhrada dosluhující parní přípojky za moderní domovní předávací stanici. Nové řešení s elektrokotlem jako zálohou odstranilo časté poruchy a nestabilitu dodávek. Práce probíhaly za plného provozu zařízení. Modernizace přinesla klientům vyšší komfort, provozní spolehlivost a energetickou efektivitu, což je klíčové pro citlivý provoz sociálního zařízení.
- Teplárny Brno – Konverze parovodů v Brně se blíží do finiše
Brno v roce 2025 pokročilo v masivní výměně parovodů za moderní horkovody v oblasti ulic u FN u sv. Anny. Z původních 97 km parovodní sítě zbývá dokončit poslední kilometry, přičemž 75 % domácností je již napojeno na moderní systém. Optimalizace sítě zkrátí její délku na 67 kilometrů, což snižuje tepelné ztráty i náklady na dodávku tepla pro vytápění a ohřev vody a výrazně zlepšuje ekologické parametry brněnské teplárenské soustavy.
- Veolia Energie ČR, Teplárna Přerov – Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově
Rozsáhlá modernizace v Přerově pokračovala v roce 2025 výstavbou 2 km horkovodních rozvodů a rekonstrukcí předávacích stanic. Cílem je postupné vytěsnění páry ze soustavy. Od roku 2018 bylo celkem uloženo téměř 14 km nového potrubí. Přechod na horkou vodu zjednodušuje provoz, zvyšuje bezpečnost a umožňuje koncovým odběratelům modernizovat jejich vlastní technologie pro efektivnější vytápění.
Kategorie: Komplexní energetická řešení
Vítězný projekt:
- C-energy – Vznik lokální distribuční soustavy pro nabíjecí depo MHD v areálu teplárny Tábor
Projekt optimalizuje elektrický výkon teplárny instalací 15MW elektrodového kotle pro přeměnu elektřiny na teplo. Součástí je bateriové úložiště (8 MW/8 MWh) a lokální distribuční soustava, která napájí i depo elektrobusů MHD Tábor. Systém umožňuje poskytování služeb výkonové rovnováhy a efektivní ukládání energie do horkovodní sítě a akumulačních nádrží, což propojuje teplárenství s moderní energetikou.
Další nominované projekty:
- ČEZ ESCO (skupina ČEZ) – Smart Energocentrum pro teplárenskou lokalitu Ivančice
V Ivančicích vznikla unikátní kombinace moderních technologií: fotovoltaika, tepelné čerpadlo, elektrokotel a bateriové úložiště využívající „second-life“ baterie z elektromobilů. Digitálně řízený systém testuje různé scénáře spolupráce OZE a akumulace. Projekt slouží jako pilotní lokalita pro budoucí replikaci chytrého, nízkoemisního teplárenství, které snižuje závislost na fosilních palivech a podporuje nová řešení.
- Plzeňská teplárenská – Nový parní elektrodový kotel v Plzeňské teplárenské
V Plzni byl spuštěn parní elektrodový kotel o výkonu 30 MWe. Zařízení generuje páru (240 °C), která je přímo integrována do stávající technologie. Hlavním přínosem je certifikace pro služby výkonové rovnováhy (aFRR, mFRR), čímž teplárna pomáhá stabilizovat přenosovou soustavu ČEPS. Projekt efektivně kombinuje elektrickou a tepelnou energii, využívá tržní příležitosti a zvyšuje flexibilitu zdroje.
- Veolia Energie ČR – Elektrokotel v Elektrárně Třebovice
Elektrárna Třebovice v Ostravě byla doplněna o výkonný elektrokotel s výměníkem pro dodávky tepla do městské sítě. Technologie funguje v bezobslužném režimu s dálkovým ovládáním z centrálního velínu. Může pracovat paralelně s ostatními zdroji v elektrárně, což zvyšuje operativnost při výrobě tepla. Projekt realizovaný formou „design and build“ posiluje schopnost zdroje reagovat na potřeby sítě i trhu s elektřinou.
Kategorie: Péče o zákazníky
Vítězný oceněný projekt:
- R A T E Štětí (Energie AG Bohemia) – Digitalizace odečtů tepla a vody v soustavách zásobování teplem Štětí, Kochovice, Mšené
Společnost RATE transformovala odečty 700 měřidel tepla a vody na plně dálkový systém využívající síť LoRaWAN. Tradiční pochůzky nahradil datový ekosystém s analytickým nástrojem TANIX, který umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase. Tato modernizace zvyšuje transparentnost pro zákazníky a otevírá cestu k využití umělé inteligence pro optimalizaci provozu sítě i v historicky složité a husté zástavbě regionu Štětí.
Další nominované projekty:
- ENETIQA – Klientský portál pro zákazníky 8 společností skupiny ENETIQA
Skupina ENETIQA zavedla jednotný klientský portál pro odběratele v 11 městech ČR. Aplikace umožňuje smluvním partnerům snadný přístup k fakturám, platbám a meziročnímu srovnání spotřeby tepla a elektřiny. Digitální komunikace zrychluje předávání informací a zvyšuje komfort zákazníků například v České Lípě, Liberci či Pelhřimově. Pro uživatele preferující tradici zůstává zachována i dosavadní cesta komunikace
- ŠKO-ENERGO – Vzdělávací portál edu.sko-energo pro veřejnost
Portál edu.sko-energo.cz slouží k podpoře technického vzdělávání a náboru nových talentů. Platforma nabízí interaktivní pohled do světa energetiky, zkvalitňuje proces onboardingu a posiluje spolupráci se školami. V roce 2026 bude projekt rozšířen o aplikaci pro virtuální realitu s 3D modelem, která posune edukaci v oboru na moderní úroveň. Jde o klíčový nástroj pro budování vztahů s veřejností a budoucími experty.
