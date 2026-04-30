Teplárenství je jednou z priorit, potvrdili ministři na Dnech teplárenství a energetiky 2026
Teplárenství je jednou z priorit, potvrdili ministři na Dnech teplárenství a energetiky 2026
České teplárenství stojí před zásadními rozhodnutími, která ovlivní jeho podobu na desítky let dopředu. Pokud chceme udržet dostupné a stabilní dodávky tepla, musíme mít realistickou a proveditelnou cestu transformace.
Teplárenství je jednou z priorit, potvrdili ministři na Dnech teplárenství a energetiky 2026
Konference Dny teplárenství a energetiky 2026, největší akce v oboru v České republice, přilákala letos do Olomouce rekordní počet odborníků z teplárenství, energetiky, průmyslu i státní správy. Dvoudenní akce se za osobní účasti ministrů Karla Havlíčka a Igora Červeného věnovala především aktuálním výzvám sektoru, zejména dopadům evropské legislativy, cenám energií, bezpečnosti dodávek a budoucnosti centrálního zásobování teplem.
V zahajovacím vystoupení předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek zdůraznil, že české teplárenství stojí před zásadními rozhodnutími, která ovlivní jeho podobu na desítky let dopředu. „České teplárenství je páteří energetiky. Pokud chceme udržet dostupné a stabilní dodávky tepla, musíme mít realistickou a proveditelnou cestu transformace,“ uvedl Topolánek.
Bezpečnost dodávek a dopady na průmysl
Konference se zúčastnili také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Igor Červený. Oba představili pohled vlády na aktuální situaci v energetice a na výzvy, které čekají český průmysl i domácnosti. Ministr Havlíček zdůraznil, že energetická bezpečnost zůstává jednou z hlavních priorit státu, zejména s ohledem na naplněnost zásobníků plynu a vývoj cen na evropských trzích. „Průběžně vyhodnocujeme stav zásobníků a jsme připraveni zasáhnout, pokud by dodavatelé nesplnili své závazky,“ uvedl ve svém vystoupení.
Dále připomněl, že vláda aktivně jedná o posílení dodávek plynu s partnery v USA, Alžírsku, Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Uzbekistánu. Podle něj je stát připraven využít dostupné nástroje, pokud by došlo k výraznému růstu cen energií. „V případě potřeby můžeme přistoupit ke snížení regulované složky ceny elektřiny či plynu, což by okamžitě pocítily domácnosti i průmysl,“ doplnil ministr.
Havlíček zároveň upozornil, že evropská debata o emisních povolenkách, taxonomii a tempu dekarbonizace bude mít zásadní dopad na české podniky i spotřebitele. Podle něj je důležité, aby evropský průmysl sehrál v této diskusi aktivnější roli.
zdroj Exponex
Strategický výhled teplárenství
V rámci panelové diskuse, které se kromě ministra Karla Havlíčka účastnili také ministr životního prostředí Igor Červený, europoslanec Ondřej Krutílek a poslanec a předseda Hospodářského výboru Radim Fiala, zazněla řada konkrétních témat týkajících se budoucnosti českého teplárenství.
Ministr Havlíček v této souvislosti připomněl význam strategických projektů, které mohou zásadně ovlivnit budoucí podobu centrálního zásobování teplem, a kromě plynu, biomasy a odpadů zmínil rovněž jádro. Jako příklad uvedl připravovaný horkovod z Dukovan do Brna, který má v budoucnu zajistit stabilní a nízkoemisní dodávky tepla pro druhé největší město v zemi, a jehož realizaci je nutné dotáhnout.
Diskuse se věnovala také nutnosti modernizace a obnovy tepelné infrastruktury v řadě regionů. Podle Havlíčka jde o investice, které budou nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti i spolehlivosti dodávek. „Rekonstrukce tepelné infrastruktury je jedním z klíčových předpokladů pro to, aby teplárny zvládly přechod na nové technologie a zdroje,“ doplnil ministr.
Teplárenství jako základ energetické stability
Z jednání v rámci dvoudenní konference vyplynulo, že české teplárenství se nachází v období zásadní transformace. Teplárny řeší přechod na nízkoemisní zdroje, investice do modernizace, dopady evropské legislativy i tlak na udržení cen tepla na přijatelné úrovni.
Konference DTE 2026 tak opět potvrdila svou roli nejvýznamnější odborné platformy, kde se setkávají zástupci průmyslu, státní správy i akademické sféry, aby společně hledali řešení pro budoucnost české energetiky. O mimořádném zájmu odborné veřejnosti svědčí i letošní rekordní účast, kdy konferenci v rámci obou dnů navštívilo téměř 1 600 účastníků. DTE tak zůstávají největším a nejrespektovanějším setkáním energetiků v České republice. Pořadatelem akce je Teplárenské sdružení ČR, dlouholetým organizátorem pak společnost Exponex.