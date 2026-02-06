Praha posiluje v teplárenství a moderní energetice
Hlavní město Praha a ČEZ ESCO uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti teplárenství a moderní energetiky. Cílem je vytvořit dlouhodobý rámec pro odbornou a otevřenou spolupráci při zajištění stabilních, bezpečných a dostupných dodávek tepla pro Pražany, pro rozvoj energetických úspor a pro modernizaci energetické infrastruktury města. Dohoda otevírá prostor pro sdílení know-how a přípravu strategických projektů. Vznikne pracovní skupina se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, ČEZ ESCO a Asociace poskytovatelů energetických služeb, která připraví konkrétní návrhy a analýzy.
Podpisu dohody o strategické spolupráci se zúčastnili
- Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy
- Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO
- Jan Chabr, předseda Výboru pro energetiku, Zastupitelstvo hl. m. Prahy
- Ondřej Šišpela, ředitel Úseku Průmyslová energetika ČEZ ESCO
Dohoda navazuje na přípravu Strategie a generelu teplárenství do roku 2036
„Praha se chystá na konec uhlí v teplárenství a na přechod k nízkoemisním zdrojům. Zároveň snižujeme energetickou náročnost městských budov a zlepšujeme jejich ekologickou stopu. Významně přispět k efektivnějšímu využívání zdrojů v rámci Pražských služeb a.s. a nově připravovaných projektů jako Energocentrum. Partnerství s ČEZ ESCO nám pomůže přesně vyčíslit možné úspory, připravit modernizaci soustav a nastavit systém jednotlivých kroků tak, abychom udrželi jistotu dodávek i rozumné ceny pro Pražany,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Energie a teplo je problematika, která se vyvíjí a my musíme najít model, který je pro obyvatele ekonomicky příznivý a splňuje jejich požadavky. Aktuální strategická spolupráce je relativně zvláštní, není to klasická spolupráce s firmou, nyní jsme se dohodli o principech spolupráce,“ dodal primátor.
Od 1. února 2026 funguje v rámci Magistrátu hl. m. Prahy odbor energetiky v přímé podřízenosti ředitele úřadu. Zajistí koordinaci a řízení obnovitelných zdrojů v majetku města, zavádění energetického managementu, naplňování územní energetické koncepce a plnění městských strategií v oblasti ochrany klimatu a energetické bezpečnosti.
Tepelná elektrárna v Mělníku dnes zajišťuje dodávky tepla pro více než 210 tisíc odběrných míst v Praze
„Energetika v posledních letech prochází zásadní proměnou, která se výrazně dotýká i pražského teplárenství. Tepelná elektrárna v Mělníku dnes zajišťuje dodávky tepla pro více než 210 tisíc odběrných míst v Praze, a právě proto je klíčová vzájemná koordinace centrálních zdrojů zásobování teplem. Naší ambicí je zajistit stabilní a řízený přechod k modernějším a nízkoemisním zdrojům energie tak, aby Pražané měli dlouhodobě bezpečné, cenově předvídatelné a dostupné dodávky tepla, a současně docházelo k postupnému snižování emisí celé pražské teplárenské soustavy. Zároveň bych rád zdůraznil, že s memorandem v této fázi nejsou spojeny žádné přímé finanční nároky na městský rozpočet,“ říká předseda výboru pro energetiku hl. města Prahy Jan Chabr.
„Je poněkud zvláštní, že dosud neexistoval vztah mezi našimi subjekty, ačkoliv tolik pražských domácností a objektů je na teplo z Mělníka napojeno. Navíc Praha počítá do r. 2050 s významným nárůstem ploch, kde vzniknou nové požadavky na teplo a teplou vodu. Praha počítá i s výstavbou vlastních zdrojů v rámci centrální ČOV, ale i proto je tak důležitá koordinace a dohoda s ostatními subjekty. Tuto strategickou spolupráci chápu jako užší začátek spolupráce,“ řekl na tiskové konferenci Chabr.
ČEZ je prostřednictvím elektrárny Mělník největším dodavatelem tepla do města
„ČEZ je prostřednictvím elektrárny Mělník největším dodavatelem tepla do města. Zároveň spolupracujeme na energetické modernizaci řady budov ve městě, kde vznikají nové zdroje tepla i energeticky chytré budovy, včetně památkově chráněných objektů jako třeba Obecní dům, Rudolfinum, Státní operu nebo Národní divadlo. Potenciál úspor je každopádně v Praze stále obrovský a my jsme připraveni spolu s městem vytipovat další objekty, které lze modernizovat a ušetřit pražskému rozpočtu,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
„Modernizace Mělníka bude stát 50 miliard, zahrnuje i ZEVO, plyn, paroplyn, elektrokotle, akumulaci a OZE. Původní hnědouhelná elektrárna bude do r. 2030 plně bez uhlí a bude zajišťovat teplo pro Prahu s poklesem CO2 o více než 50 %,“ řekl také Čermák. Horkovod z Mělníka do Prahy je se svými 34 km nejdelší v ČR. Díky této transformaci bude Praha jedním z mála velkoměst v Evropě, které bude vytápěno s takto nízkou emisní stopou.
EPC v městských objektech
ČEZ ESCO má na starosti například velký projekt energetických úspor formou EPC v městských objektech realizovaný Operátorem ICT, kde jeho dceřiná společnost ENESA energeticky zmodernizovala Obecní dům, Olivovu dětskou léčebnu v Říčanech, sídlo Technické správy komunikací (TSK) v ulici Řásnovka, Obvodního ředitelství Městské policie pro Prahu 1 v Opletalově ulici a Aquacentrum Šutka v Praze 8. V objektech proběhla například výměna osvětlení, zdrojů vytápění nebo byla provedena úsporná opatření snižující spotřebu vody. Výsledkem jsou úspory přes 10 a půl milionu korun ročně a garance snížení emisí CO2 celkem o 11 480 tun. Celkem už projekt ušetřil městu 55 milionů korun.
„Úspory energií mají ve velkých městech včetně Prahy obrovský potenciál a stále existují tisíce budov, které jsou energeticky nehospodárné a generují zbytečně vysoké náklady. EPC je ideálním řešením, a to zejména v době, kdy hlavní město plánuje snížení emisí o desítky procent. Projekty energetických úspor navíc umí uspořit desítky milionů korun v rozpočtech, jak ukazuje probíhající EPC pro Prahu. Věřím, že díky těsnější spolupráci dostane pražská energetika novou dynamiku,“ uzavírá předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb Miroslav Marada.
Smart City 2030
Koncepce Smart Prague vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Definováno bylo šest klíčových oblastí, kde zavádění moderních technologií má nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Více na www.smartprague.eu