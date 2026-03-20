Konference TVIP 2026: Setkání odborníků na odpady, rizika a inovace
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2026) i letos nabídne bohatý a kvalitní program pro všechny zájemce o aplikovaný výzkum, inovace a rizikový management v oblasti životního prostředí. Počet přihlášených přednášek téměř dvojnásobně překonal loňský ročník, což je jasným signálem rostoucího zájmu odborné veřejnosti. Účastníci se mohou těšit na nová témata, aktuální výzkumné výsledky i několik zajímavých novinek.
Pod zkratkou TVIP se v Hustopečích každoročně setkávají experti na rizikový management v rámci konference APROCHEM a odpadoví odborníci prezentující výzkumné projekty v rámci symposia ODPADOVÉ FÓRUM. Hustopeče se tak stávají unikátním místem, kde se přirozeně propojují vědecké poznatky, průmyslová praxe i potřeby veřejné správy. Akce se navíc po letech vrací do jarního termínu (21.–23. dubna 2026), takže účastníky už při příjezdu přivítá atmosféra rozkvétajícího mandloňového sadu, symbolu jara i nových příležitostí a inspirace.
Konference APROCHEM
34. ročník konference APROCHEM proběhne ve dnech 22.–23. dubna a je určen odborníkům zabývajícím se řízením rizik, bezpečností, prevencí havárií či krizovým řízením v průmyslu i na úrovni samospráv.
První den sekce APROCHEM nabídne široký přehled aktuálních témat spojených s ochranou obyvatelstva a řízením rizik v kontextu měnících se bezpečnostních a klimatických podmínek. Program zahájí představení nové koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2030, doplněné o zkušenosti z velkých mimořádných událostí v Olomouckém kraji a o zásadní změnu v oblasti varování obyvatel díky zavedení systému Cell Broadcast v České republice. Následovat budou přednášky zaměřené na havárie v území Povodí Moravy, zvyšující se výskyt extrémních meteorologických jevů a otázku energetické bezpečnosti ve světle proměnlivé geopolitické situace. Odpolední část programu se soustředí na technickou a technologickou stránku bezpečnosti, a to od kvantifikace rizik souvisejících s radionuklidy v odpadech a bezpečnosti IT/OT pro malé modulární reaktory (SMR), přes systém integrované výstražné služby a praktické ověření využití umělé inteligence při zpracování tísňových volání, až po konstrukční integritu zásahových oděvů a prevenci zranění u náročných profesí. Závěr dne pak otevře témata kyberbezpečnosti ve fotovoltaice, nových výzev pro průmyslové řídicí systémy v režimu SEVESO III, problémů stárnutí bezpečnostních systémů a také analýzu rizik spojených s ostrými předměty ve zdravotnickém odpadu.
Druhý den proběhne v duchu průběžného vzdělávání úředníků samosprávných celků pod hlavičkou kurzu „Zákon o prevenci závažných havárií, jeho souvislosti a aplikace v praxi“, jehož účastníci obdrží osvědčení o absolvování. Program mj. obsáhne právní rámec agendy prevence závažných havárií, vč. systému krizového řízení, povinnosti dotčených orgánů při nakládání s utajovanými dokumenty, nebo požadavky týkající se bezpečnostní dokumentace. Tato programová sekce poskytne komplexní a prakticky využitelné znalosti odborníkům, kteří se podílejí na plánování, kontrole a řízení bezpečnostních procesů v podnicích nebo orgánech veřejné správy.
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM
Letošní symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii slaví 20 let a proběhne ve dnech 21.–23. dubna 2026. Účastníci se mohou těšit na odborné přednášky rozdělené do pěti tematických sekcí.
Radioaktivní odpady
První jednací den bude věnován tématům radioaktivních odpadů a vedlejších produktů z potravinářství. Úvodní blok se zaměří na bezpečnost a monitoring při nakládání s radionuklidy obsaženými radioaktivních odpadech. Tato oblast je klíčová vzhledem k nezastupitelnému významu jaderné energetiky v energetickém mixu ČR a probíhající přípravě hlubinného úložiště. Pozornost bude věnována také odpadům z jaderné fúze, která je prezentována jako perspektivní energetický zdroj budoucnosti.
Vedlejší produkty a odpady z potravinářství
V odpoledním bloku se pozornost přenese na potravinářský sektor. Cíl bude ukázat, jak proměnit tzv. vedlejší produkty v cenné suroviny či energetické zdroje. Příspěvky se zaměří například na cirkulární potenciál odpadních vod a surovin z potravinářských provozů, na využití zbytků ze školních jídelen formou anaerobní digesce nebo na výzkumné projekty, které posouvají potravinové odpady do role zdroje díky novým metodám valorizace biomasy. Pozornost bude věnována také inovativním postupům, jako je upcyklace pečiva či využití rostlinných vedlejších produktů v potravinářské výrobě. Blok tak ukáže, jak mohou i zdánlivě nízkohodnotné odpady přispět ke snižování uhlíkové stopy, rozvoji cirkulární ekonomiky i efektivnějšímu hospodaření s materiály v potravinářském sektoru.
Odpady z recyklace a výroby automobilů
Druhý jednací den bude patřit nejprve automotive. Dopolední blok představí klíčové trendy v cirkulárním využívání materiálů, které vznikají během provozu i výroby vozidel. Program ukáže, jak lze znovu využít plasty a sklo z automobilů, a nabídne nové poznatky z oblasti recyklace provozních kapalin či stavebního a autoskla. Výrazné zastoupení má také problematika pneumatik od jejich využití ve sportovních a dětských hřištích až po pyrolýzu coby pilíř evropské i národní cirkularity. Silným tématem bude rovněž recyklace a bezpečný životní cyklus lithium‑iontových baterií, včetně představení mezinárodních projektů a praktických zkušeností z recyklačních závodů. Blok zakončí využití textilií a interiérových materiálů z aut, které lze energeticky zhodnotit či proměnit v izolační prvky s lepšími akustickými a tepelnými vlastnostmi.
Druhý život dřeva
Odpolední blok shrne nejnovější postupy, které propojují udržitelnost, materiálové inovace a efektivní využití obnovitelných zdrojů v dřevozpracujícím průmyslu. Ukáže, jak lze dřevo z demolic a dalších odpadních toků proměnit v cenný materiál pro nové výrobky i moderní průmyslové aplikace. Přednášky představí první kroky při vývoji produktů z recyklovaného dřeva a nové izolační materiály vznikající z vypěněného dřevního recyklátu. Zazní také příklady z praxe, které ukazují, jak může být dřevo z demolic začleněno do lokálních materiálových cyklů, a jak lze lignocelulózové materiály dále chemicky či technologicky zpracovávat. Nebude chybět ani prezentace zaměřená na recyklaci odpadního dřeva pro výrobu aglomerovaných materiálů a inspirativní pohled na to, kolik „životů“ může mít nábytek díky rozvoji reuse a cirkulárních přístupů.
Aktuální projekty: Odpady, voda, ovzduší
Třídenní bohatý program zakončí prezentace výsledků současného výzkumu v odpadovém hospodářství a v ochraně vod. Blok se zaměří na moderní technologie a inovace, které posouvají nakládání s odpady směrem k vyšší efektivitě, cirkularitě a ochraně životního prostředí. Přednášky ukážou například, jak mohou optické a robotické systémy využívající umělou inteligenci zefektivnit třídění odpadů a jak mohou fluorescenční markery zlepšit identifikaci plastových materiálů. Důraz bude kladen také na proměnu odpadu v cenný zdroj, a to ať už jde o alternativní využití plastů například při výrobě plošných spojů, nebo o recyklaci elektrotechnických zařízení a renovaci fotovoltaických panelů. Program doplní výzkumy zaměřené na čištění a opětovné využití odpadních vod, odstraňování mikropolutantů a PFAS či vývoj ekologických alternativ plastových pěn.
Jak se přihlásit
Pokud vás program zaujal, přihlaste se pomocí přihlášky účasti a to do 31. 3. 2026. Pro registraci i k získání všech aktuálních informací je připravena oficiální stránka akce www.tvip.cz, kde účastníci naleznou také podrobný program včetně jednotlivých bloků a anotací příspěvků. Pro účastníky Symposia ODPADOVÉ FÓRUM si organizátoři připravili speciální unikátní bonus v podobě velmi výhodného ročního předplatného odborného časopisu Odpadové fórum, který je dlouholetým a vyhledávaným informačním zdrojem v oblasti průmyslové ekologie. Partnerem TVIP 2026 je společnost HELAGO-CZ, s.r.o.