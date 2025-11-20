Nederman rozšiřuje svou nabídku ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
Nederman rozšiřuje svou nabídku ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
Dalším významným strategickým krokem se stává pro Nederman začlenění dánské společnosti Aagaard A/S do svého portfolia, jejíž priority silně rezonují s dlouhodobým přístupem Nederman, zaměřeným na udržitelné a zdravé pracovní prostředí.
Tím se posílila nejen produktová nabídka, ale také pozice na globálním trhu v řešení pro manipulaci s materiálem, odsáváním prachu a čistého výrobního prostředí ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. Akvizice přinesla do portfolia Nederman několik klíčových produktových skupin, které doplňují stávající řešení pro odsávání a filtraci prachu. Nově můžeme nabídnout kompletní systémy manipulace s odpadním materiálem, od výstupu z obráběcích strojů až po jeho uložení, využití nebo expedici.
Modulární řetězové dopravníky Nederman AKR 400 a AKR 900 představují spolehlivé, tiché a energeticky úsporné řešení pro přepravu dřevního odpadu ze systémů sběru prachu. Modulární konstrukce umožňuje snadné přizpůsobení délky i směru dopravníku, včetně horizontálního a vertikálního provedení.
Model AKR 400 je určen pro středně těžký materiál s kapacitou 40–90 m3/h (vhodný pro menší až střední provozy s nižší kapacitou přepravy), zatímco AKR 900 zvládne těžké materiály s výkonem až 180 m3/h (vhodný pro větší průmyslové aplikace s vyššími nároky na výkon a odolnost). Oba dopravníky mají dvojitý řetěz, pozinkované panely a možnost vybavení panely pro odvzdušnění při výbuchu dle norem ATEX a NFPA. Oba dva typy disponují dalším vlastnostmi jako je variabilita umístění vstupů a výstupů, kompatibilita s Nederman LBR Insight, rozsáhlé volitelné příslušenství: podpěry, vstupní/výstupní moduly, ATEX komponenty. Řetězové dopravníky se stávají energetickou alternativou k pneumatickým dopravním systémům, které jsou v mnoha provozech stále v provozu desítky let. Výměna může přinést výrazné snížení provozních nákladů.
Nakladač nákladních automobilů – automatické nakládání dřevního odpadu do návěsů
Bezpečné, čisté a efektivní řešení pro rychlé a řízené nakládání dřevního odpadu do návěsů a kontejnerů, určených k přepravě nebo skladování sypkých materiálů. Nakládání probíhá automaticky, bez potřeby ruční manipulace. Uzavřený nakládací kryt vytváří těsnění na horní části kontejneru, čímž minimalizuje únik prachu a chrání materiál před vlhkostí. Výsledkem je čistý provoz bez polétavého prachu. Integrovaný dopravník rozvádí materiál rovnoměrně po celé délce přívěsu, zatímco senzory hladiny brání přeplnění. Díky vysokokapacitnímu dopravníku s výkonem až 180 m3/h lze standardní návěs naplnit za 30–45 minut. Těsnicí kryt se přizpůsobí různým typům návěsů. Dodáváme ve standardní délce pro EU trh 14 m. Zařízení je vhodné například pro pilnice, výrobce nábytku, závody s produkcí odřezků, brikety, pelety či recyklační linky.
Skladovací sila Nederman – se šikmou nebo plochou střechou
Srdce celého systému manipulace s materiálem jako jsou piliny a třísky. Jsou nejen důležitou součástí úspěšného systému odprašování, ale slouží jako akumulační i distribuční bod mezi výrobním procesem, vytápěním objektu nebo expedicí odpadu. Skladovací sila jsou určena pro bezpečné a efektivní skladování dřevního prachu a odpadu ve dřevozpracujících provozech. Robustní modulární konstrukce z pozinkované oceli zajišťuje dlouhou životnost a umožňuje rychlou montáž bez potřeby lešení.
Silo se šikmou střechou je navrženo pro jeden vstup materiálu a je ideální pro menší a střední provozy. Díky konstrukci šikmé střechy se maximalizuje využitelný objem a zajišťuje bezpečné skladování v souladu s požadavky norem ATEX a NFPA. Naopak silo s plochou střechou umožňuje napojení více dopravníků současně, což z něj činí vhodné řešení pro větší systémy manipulace s materiálem. Nabízí stejnou úroveň bezpečnosti, flexibility i odolnosti jako provedení se šikmou střechou. Oba typy sil lze konfigurovat podle potřeb zákazníka – v různých rozměrech a s volitelnými výstupními podavači (mohou být vybaveny násypkou nebo skrytým patrem pro odsávání šnekem) v závislosti na dopravovaném materiálu a požadavcích na údržbu.
Možnosti:
- Doprava do kotlů pro lokální výrobu tepla
- Napojení na vnitropodnikové linky
- Plnění kontejnerů nebo kamionů pro další zpracování mimo závod
Díky synergii technického know-how Nedermanu a dlouholetých zkušeností Aagaardu lze nabídnout kompletní systémové řešení od počáteční analýzy provozu, návrhu technologie a kapacit, vytvoření projektové dokumentace, následované výrobou a logistikou, montáží a uvedením do provozu, zakončené školením a servisem.
Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce, nebo centrálu firmy Nederman CR na telefonním čísle +420 281 012 331. Můžete též využít kontaktní formulář na webových stránkách www.nederman.cz, nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím centrálního emailu pro přijetí poptávek na nederman@nederman.cz. Rádi vás uvidíme i na facebookových stránkách Nederman Česko.
