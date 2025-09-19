Již tuto sobotu se Česko připojí k Celosvětovému úklidovému dni
V sobotu 20. září se opět miliony dobrovolníků z více než 190 zemí zapojí do Celosvětového úklidového dne (World Cleanup Day) – největší občanské iniciativy svého druhu, která má od loňska i oficiální status Mezinárodního dne OSN. Česká republika bude u toho díky spolku Ukliďme Česko, jenž akci v ČR koordinuje od roku 2018.
Od svého vzniku v Estonsku v roce 2008 se tato iniciativa rozrostla do největší dobrovolnické akce v dějinách lidstva – od té doby se podařilo zapojit již přes 91 milionů lidí ze 221 zemí a teritorií, kteří odstranili stovky tisíc tun odpadu z přírody. Také letos se v Česku konají stovky akcí, do nichž se mohou lidé zapojit prostřednictvím webu www.UklidmeCesko.cz.
Do úklidů se tradičně zapojují i firmy, školy, sportovní spolky nebo obce. „Naším cílem je nejen uklidit, ale i ukázat, že odpad v přírodě vůbec nemá co dělat. Každý papírek, který neskončí na zemi, se nám pak nemusí složitě sbírat při podobných akcích,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
World Cleanup Day podporuje 7 Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) – mimo jiné zdraví a kvalitní život, udržitelná města, odpovědnou výrobu a spotřebu, ochranu klimatu, či biodiverzity. V roce 2023 získal projekt dokonce UN SDG Mobilization Award jako uznání za schopnost zapojit masy lidí do konkrétní akce.
„Pokud se k nám přidá aspoň 5 % obyvatel každé země, dokážeme nastartovat společenskou změnu – a to je smyslem celé akce,“ vysvětluje Heidi Solba, prezidentka mezinárodní sítě Let’s Do It World, která WCD koordinuje.
Česká republika se dlouhodobě řadí mezi země s největším počtem zapojených dobrovolníků v přepočtu na počet obyvatel. „Ukazuje se, že lidé u nás chtějí přírodě pomoci a jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Teď je potřeba, aby se přidali i ti, kteří o tom zatím jen uvažují,“ dodává Kubásek.
Do letošních úklidů se symbolicky zapojil také Pivovar Radegast, který spolu s iniciativou Ukliďme Česko vyzývá dobrovolníky k čištění vodních toků a jejich okolí. Aktivní účastníci navíc mohou získat sudy na dešťovou vodu v rámci programu Boj o vodu, který přispěje k zadržování vody v krajině a boji se suchem. Dále se k iniciativě letos připojí Bolt, který stejně jako Celosvětový úklidový den pochází z Estonska. Český tým se symbolicky pustí do úklidu Karlína, kde má Bolt své zázemí.
„Celosvětový úklidový den je nám blízký – sdílíme s ním estonské kořeny i vizi udržitelného světa. Věříme, že město má být především pro lidi, ne pro odpad nebo nadbytečná auta. Proto se náš tým tuto sobotu pustí do úklidu Karlína a především okolí lávky HolKa, a stejně tak i dlouhodobě chceme prostřednictvím sdílené mobility pomáhat tomu, aby byla Praha čistější, dostupnější a příjemnější k životu,“ vysvětluje Jan Huk, tiskový mluvčí společnosti Bolt.
K dobrovolníkům z Boltu se připojí také tým estonského velvyslanectví. „Starost o prostředí, ve kterém žijeme a ochrana přírody neodmyslitelně patří na přední příčky hodnotového žebříčku každého Estonce. Dobrovolné zářijové aktivity, kdy společně s kolegy, kamarády nebo s rodinou uklízíme naše okolí, se staly tradicí. Každý rok je zaměřen na něco jiného – jednou uklízíme lesy, podruhé parky, jindy zase řeky nebo mořské pobřeží. Sebemenší snaha se počítá, i nepatrné úsilí, dohromady máme šanci něco změnit. Jsem pyšná na to, že iniciativa, která dala vzniknout světovému hnutí, pochází z Estonska,“ řekla Celosvětovému úklidovému dni Jana Vanaveski, velvyslankyně Estonska v Praze.
Do úklidů se může zapojit opravdu každý. Nejbližší úklid najdete na www.UklidmeCesko.cz a přijďte i vy v sobotu 20. září pomoci uklidit naši planetu.
