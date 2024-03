TZB-info / Energetika / Nakládání s odpady / Světový den recyklace: Použité stroje v cirkulární ekonomice

Světový den recyklace: Použité stroje v cirkulární ekonomice

18. březen je Světovým dnem recyklace, jehož smyslem je co nejdéle využívat odpad jako druhotný zdroj. Tento proces je rovněž označován jako cirkulární ekonomika. Co to má společného se stroji? Globálně propojený trh s použitými stroji funguje jako cirkulární ekonomika výrobních zdrojů, a přispívá tak k udržitelné budoucnosti.