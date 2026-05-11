Objevte Veletrh vědy. Akce je to úžasná pro všechny malé i velké zvídavé
4.–6. 6. 2026 v PVA EXPO PRAHA vás čekají fascinující expozice, interaktivní ukázky i setkání s vědci a odborníky z různých oborů.
Přijďte se ponořit do světa objevů, inovací a technologií, které mění naši budoucnost
- pouze 3 dny
- více jak 100 expozic Akademie věd ČR, univerzit a inovačních firem
Veletrh vědy je největší popularizační akce v Česku. Propojuje vědce, instituce, firmy a veřejnost. Každoročně ji navštíví více než 50 000 lidí a další desítky tisíc oslovíme online. Veletrh vědy ukazuje českou vědu v celé její šíři a síle. Skrze zážitek, dialog a interakci otevírá témata dneška i budoucnosti.
Připomeňme si loňský ročník:
Vyrob si svůj Stirlingův motor
V loňském roce bylo součástí veletrhu vědy poprvé i finále soutěže Vyrob si svůj Stirlingův motor. Soutěžní týmy ze středních průmyslových škol, odborných učilišť i gymnázií sestavují ze standardizovaných komponentů funkční Stirlingův motor, přičemž vítězí konstrukce s nejvyšším výkonem. Byli jsme s kamerou i před finále. Finále 20. jubilejního ročníku bude i letos v Letňanech.
Výzvy 2026 – pozvánka do některých expozic
- Svět je občas chaos, pravidla se mění za pochodu a univerzální hack neexistuje. Jak v takovém světě obstát jako jednotlivci i jako společnost? Přijďte objevovat, co je společenská odolnost a proč nevzniká jen v institucích, ale hlavně mezi lidmi. Jak společně zvládat nejistotu, hledat nové cesty a učit se fungovat i v situacích, které nemají snadné řešení – Filosofický ústav AV ČR
- Chcete vyzkoušet AI z matematiky, z výtvarné výchovy a porovnat si s ní své síly. Ukážeme vám, jak probíhají interakce s počítačovými systémy skrze zpracování digitálních obrazových dat. Jak AI pomáhá bezpečně monitorovat řidiče kamionů pomocí analýzy jejich pohybů? Budou k vidění ukázky velmi rychlého zpracování optických nebo ultrazvukových signálů na speciálních výpočetních procesorech. Některé úpravy videa, např. rozpoznávání lidské postavy, které na běžném osobním počítači trvají několik sekund, provádí tyto procesory tak rychle, že lze z datového proudu obyčejné webové kamery okamžitě sestavit videosekvenci, která zobrazí směr vašeho pohybu nebo polohu končetin vašeho těla. Nabydete tak dojmu, jako byste se viděli v kouzelném zrcadle, které zobrazuje to podstatné, co se s vámi právě děje. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
- Chcete si odnést elektrizující zážitek a vidět ta nejstřeženější místa v Česku, kam se běžný smrtelník jen tak nedostane? Zastavte se u stánku Svět energie od ČEZ a navštivte elektrárny ve virtuální realitě. Díky speciálním brýlím se v mžiku přenesete přímo k jadernému reaktoru, proletíte se vnitřkem chladicí věže nebo si zblízka prohlédnete turbínu v přečerpávací vodní elektrárně – Svět energie od ČEZ
- Přijďte se přesvědčit, že moderní věda o zemi není jen o kamenech, ale o špičkových technologiích a digitálním světě. Prozkoumejte podzemí bezpečně! Vydejte se s námi stovky metrů pod zemský povrch. Ukážeme vám unikátní prostory hlubinných dolů a laboratoří, kam se běžný smrtelník nikdy nepodívá. Uvidíte, jak vypadá práce vědce v extrémních podmínkách „na vlastní oči“. 3D skenování: Digitální dvojčata reality. Předvedeme vám, jak pomocí laserového 3D skenování přenášíme reálný svět do počítače. Zjistíte, k čemu je nám milimetrově přesný digitální model podzemních chodeb a jak díky němu dokážeme odhalit i ty nejmenší pohyby. Geomechanika: Síla skrytá v masivu. Pochopíte obrovské tlaky, které působí v nitru Země – Ústav geoniky AV ČR
- Ukázky práce s daty, umělou inteligencí a kyberbezpečností – edukativně a interaktivně – Ústav informatiky AV ČR
- Výzkum v oblasti jaderné fyziky se průběžně vyvíjí. Jako provozovatel několika urychlovačů nabitých částic předvedeme jeden z jeho modelů. Představíme, jaké urychlovače jsme využívali dříve a jaké nyní. Ukážeme, jak urychlovače používáme v ČR a proč na některé experimenty jezdíme za výkonnými zařízeními v zahraničí. Ukážeme také názorně některé (zajímavé) vlastnosti vakua – Ústav jaderné fyziky AV ČR
- Jak ekologicky vyčistit vodu od toxických látek a mikroplastů nebo zbavit omítky plísní a mechů? Na našem stánku vám představíme materiály pro čištění a ochranu životního prostředí i výzkum Centra instrumentálních technik, kde vědci zkoumají, jak struktura materiálů v mikro- a nanoměřítku ovlivňuje jejich vlastnosti. Uvidíte materiály schopné cíleně zachytávat nečistoty z vody, povrchy, které se díky světlu samy čistí, i řešení pro náročné aplikace v jaderné bezpečnosti – Ústav anorganické chemie AV ČR
- Náš stánek provede návštěvníky celým procesem záchranného archeologického výzkumu, od přípravy v archivech a plánování nejvhodnější strategie odkryvu, přes vlastní výzkum v terénu, až po konzervaci nálezů, přírodovědné analýzy vzorků, zpracování nálezové zprávy a publikaci výsledků odborné i široké veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout originální artefakty, rekonstruovat jejich původní podobu, datovat keramiku, či vyhledávat nálezy pomocí detektoru kovů – Archeologický ústav AV ČR
- Jak kosmické záření ohrožuje astronauty. Vyzkoušejte si měření na palubě kosmické lodi nebo si spočítejte dávku záření na palubě letadla podle vaší destinace – Ústav jaderné fyziky AV ČR