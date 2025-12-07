Studie ČVUT rozporuje návrh státní energetické koncepce
Odborná analýza pro MF ČR Ověření návrhu aktualizace SEK 2024 posuzuje předfinální verzi SEK
Přehrát audio verzi
Studie ČVUT rozporuje návrh státní energetické koncepce
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ignorování ztrát v síti i požadavků na výkonovou rezervu, rozpory s daty ERÚ a ČSÚ, vydávání akumulace za klasickou výrobu či nadhodnocování ročního využití OZE. Takovými a mnohými dalšími neduhy trpí tzv. model SEEPIA, z nějž vychází nově připravovaná Státní energetická koncepce (SEK).
Odborná analýza pro MF ČR s podtitulem Ověření návrhu aktualizace SEK 2024 posuzuje předfinální verzi nejdůležitějšího strategického dokumentu české energetiky z hlediska energetické bilance i ekonomického modelu.
Tvrdí to analýza, kterou pro Ministerstvo financí zpracovali experti z ČVUT. Zveřejněna nikdy nebyla, platforma Vysoké napětí ji však má k dispozici a v zájmu transparentní a vyvážené diskuze o budoucnosti české energetiky si ji dovoluje okomentovat a v plném znění publikovat.
Odborná analýza pro MF ČR s podtitulem Ověření návrhu aktualizace SEK 2024 posuzuje předfinální verzi nejdůležitějšího strategického dokumentu české energetiky z hlediska energetické bilance i ekonomického modelu. Vysoké napětí vzhledem ke svému zaměření klade důraz na část oponentury věnovanou elektroenergetice.
„Vzhledem k problémům definičním a chybám v užití dat by dokument při korektním oponentním řízení vlastně neobstál ani jako kvalifikační (magisterská či bakalářská) práce na veřejné vysoké škole, protože nerespektuje zavedené oborové přístupy a definice,“ konstatují autoři a s odkazy na primární zdroje a odborné studie upozorňují na množství zásadních nesrovnalostí v modelu SEEPIA.
Experti ČVUT v první řadě zpochybňují již vstupní parametry. Pro výchozí rok 2019 uvažuje SEEPIA konečnou spotřebu elektřiny ve výši 57,8 TWh, což je o 7,1 % méně, než uvádí ERÚ (62,3 TWh), a téměř o 10 % méně, než uvádí ČSÚ (63,79 TWh). Příčina tkví v zanedbání celkových ztrát v přenosové a distribuční soustavě, které však reprezentují nezanedbatelných 4,5 TWh. To pro představu odpovídá roční výrobě dvou velkých uhelných elektráren. O takové množství elektřiny SEEPIA podhodnocuje spotřebu, kterou bude nutné pokrýt.
Roční využití instalovaného výkonu pro fotovoltaické a větrné elektrárny SEEPIA odvozuje z evropské metodiky ENTSO-E, která oproti českým klimatickým podmínkám počítá s minimálně o 10 % vyššími hodnotami. U fotovoltaik uvažuje 1 090 hodin, avšak při zohlednění střešních instalací, které nejsou optimálně orientované ke slunci, jde reálně jen o 950 hodin. U větrníků kalkuluje 2 300 hodin, zatímco v českém prostředí v praxi dosahují pouze 2 000 hodin. Autoři připouštějí, že za stávající situace nemusí jít o zásadní problém, zároveň však dodávají, že při předpokládaném rozvoji OZE v budoucnu už ano.
SEEPIA dále zcela ignoruje krácení výroby OZE, které hrozí zejména v jarních a letních měsících. Experti ČVUT odhadují, že při úrovni 12 GW ve fotovoltaice může provozovatel soustavy omezit až přes 2 TWh výroby za rok. Rozšířením bateriových úložišť lze tento fenomén z kapacitních důvodů pouze zmírnit, nikoliv odstranit. Tvůrcům oponentní analýzy také vadí, že SEEPIA pracuje s vybíjením bateriových úložišť jako s běžnou výrobou, byť jde fakticky jen o časový posun spotřeby.
Dále upozorňují na ekonomicky nerealistické modelování provozu plynových elektráren: „Roční využití plynových zdrojů je až do roku 2035 extrémně nízké a odpovídá nízké dovozní závislosti ČR na plynu. Takto nízké využití činí z plynových zdrojů zcela neekonomické elektrárny, které investoři bez extrémní investiční podpory nebudou stavět a provozovatelé bez provozní podpory provozovat.“ Mezi další nedostatky modelu SEEPIA patří škálování výkonu jaderných elektráren bez ohledu na reálné rozměry plánovaných zdrojů a také uvažování nereálně nízkého uhelného výkonu, který by nedokázal uživit ekonomiku lomů.
Tým z ČVUT se zabývá i disponibilitou stabilního výkonu v nejzatíženější zimní části roku a schopností pokrýt maximální zatížení. Na rozdíl od modelu SEEPIA dochází k závěru, že bez uhlí v roce 2030 bude soustavě při delší Dunkelflaute chybět minimálně 2 500 MW. Upozorňuje také na to, že deficit bude ve skutečnosti vyšší, protože některé zdroje mohou být v odstávce a jiné vyčleněny na služby výkonové rovnováhy. „Pravděpodobnost, že všechny instalované stabilní zdroje budou plně k dispozici se jmenovitým výkonem, je prakticky nulová. Z tohoto důvodu je nezbytné mít v soustavě k dispozici vyšší výkon (cca o 20 %).“
V důsledku všech uvedených nepřesností model SEEPIA významně podhodnocuje závislost Česka na dovozech i klíčové parametry zdrojové přiměřenosti. Ukazatel LOLE (Loss of Load Expectation), který udává počet hodin v roce, během nichž nebudeme schopni pokrýt poptávku výrobou ani dovozem, má podle nejnovějšího evropského hodnocení zdrojové přiměřenosti ERAA v roce 2028 dosáhnout 20 hodin. SEEPIA přitom v roce 2025 prognózuje 0 hodin a v roce 2030 pouze 1 hodinu.
Experti z ČVUT v této souvislosti upozorňují na to, že nárůst ukazatele LOLE nemá lineární charakter a že už pokles rezervy o cca 8 % může vést k nárůstu z nuly až na 1 000 hodin v roce. „Proto i relativně malá chyba v řádu jednotek procent, pokud se nacházíme blízko ohybu křivky LOLE, může vést k rapidnímu zhoršení bezpečnosti dodávek i stability soustavy.“
V ekonomické části kolektiv autorů zpochybňuje tvrzení, že OZE zlevňují elektřinu; upozorňuje, že to platí pouze při jejich nízkém podílu v energetickém mixu, a že při započtení nákladů na stabilitu a rozvoj sítí koncová cena elektřiny naopak roste. Upozorňuje také, že teorie levných OZE vychází obvykle jen z pohledu investora přes investiční náklady (LCOE).
„Argumentace nízkými LCOE je stejná, jako kdyby se z ceny sýra prezentovala pouze cena mléka potřebného k jeho výrobě. Žádné jiné výrobní náklady, žádné mzdy, žádné obaly, žádná doprava, žádná reklama ani skladování či ztráty neprodaných prošlých výrobků.“
Analýza rozebírá i fenomén záporných cen elektřiny a s ním související kanibalizaci fotovoltaik. „Důsledkem a důkazem toho, že jde o reálný systémový problém, je skutečnost, že investoři dnes chtějí nejen investiční podporu, ale opět i podporu provozní, protože na ně již začíná dopadat efekt kanibalizace.“
Experti ČVUT kritizují, že model SEEPIA vůbec neřeší druhotné náklady v elektroenergetice, nerovnoměrné rozložení deficitů a extrémních cen v průběhu roku ani nezbytnou reformu tarifního systému, který by při zachování stávajícího stavu disproporčně zatížil zejména nízkopříjmové domácnosti.
„Jeden z nejproblematičtějších aspektů SEK i MAF 2023 spočívá v optimismu ohledně dostupnosti dodávek elektřiny ze zahraničí v kritickém zimním období. Bohužel nikde není provedeno zhodnocení ekonomických a bezpečnostních rizik spojených s tímto předpokladem. Teoretická dostatečnost dovozních přenosových kapacit nezaručuje dostupnost elektřiny za rozumnou cenu. Viz počátek listopadu 2024 a ceny elektřiny dosahující 800 EUR/MWh a zapnutí i zdrojů spalujících mazut.“
Součástí analýzy ČVUT je rovněž modelování změny obchodní bilance Česka v roce 2030 na základě cenové, výrobní a spotřební křivky v referenčních letech 2019–2024. Při scénáři bez uhlí i nového plynu simulace prognózuje zhoršení roční bilance o 50 miliard korun. Výpočet si lze ověřit pomocí veřejně dostupné aplikace app.energy-mix.cz.
V závěru autoři vyzývají ke změně přístupu k tvorbě SEK s tím, že je třeba „hledat mezi přípustnými řešeními takové, které minimalizuje společenské náklady, a zmapovat bezpečnostní, nákladová i materiálová rizika variant.“ Jako příklad dobré praxe ekonomického hodnocení uvádějí materiál Futurs énergétiques 2050 od francouzského provozovatele přenosové soustavy RTE. Experti ČVUT upozorňují na pozoruhodný fakt, že Francouzi dospěli k opačnému závěru, než k jakému směřuje česká SEK: velkorysá kombinace jádra a OZE jim vyšla jako výrazně neekonomická.
„Domníváme se, že právě tento zcela opačný výsledek je dán chybnou metodologií a přístupem SEK/SEEPIA, která zahrnuje hypotetické multiplikační efekty, aniž by naopak správně posoudila vliv nákladovosti povolenek na straně plátců a souvisejících vícenákladů zvolené cesty energetické transformace.“
Grafy
Dopady snižující se výkonové rezervy na ztrátu zatížení (LOLE)
Distribuce čtvrthodinového zatížení v průběhu roku
Graf dokumentující nižší efektivitu střešních instalací FVE
Stoupání nákladů na integraci větrných zdrojů s jejich rostoucím podílem v energetickém mixu
Scénáře Futurs énergétiques 2050 (od „obnovitelných“ po „jaderné“)
Náklady na stabilizaci frekvence, investice do přenosové a distribuční soustavy apod.