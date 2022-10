TZB-info / Energetika / Energetická politika / Společnosti Siemens a Shell podepsaly memorandum o porozumění zaměřené na rozvoj nízkouhlíkových a vysoce energeticky účinných řešení

Společnosti Siemens a Shell podepsaly memorandum o porozumění zaměřené na rozvoj nízkouhlíkových a vysoce energeticky účinných řešení

Společnosti Siemens Smart Infrastructure a Shell Global Solutions International BV podepsaly memorandum o porozumění, jehož cílem je spolupráce na vývoji nízkouhlíkových a vysoce energeticky účinných řešení na podporu transformace odvětví energetiky.

Spolupráce by měla urychlit transformaci energetiky

Partnerství se zaměří na ekologické vodíkové projekty společnosti Shell a jejích zákazníků

Klíčovým milníkem partnerství je projekt Holland Hydrogen 1 v Rotterdamu

Dohoda se zaměří na projekty výroby zeleného vodíku pro průmyslové aplikace společnosti Shell a jejích zákazníků a rovněž na posílení spolupráce v oblasti biopaliv a cirkulární chemie. Na základě podepsaného memoranda budou Siemens a Shell vytvářet řešení určená ke zvýšení energetické účinnosti a výrobě udržitelné energie. Zahrnovat budou mj. digitalizaci, účinné sítě a výrobu, distribuci a využití zeleného vodíku. Partnerství uzavřené s obchodní jednotkou Siemens Smart Infrastructure Electrification and Automation by mohlo posílit synergie pro obě strany. Zatímco Siemens plánuje v rámci spolupráce přispět k urychlení přechodu firmy Shell na bezemisní provoz, Shell hodlá koncernu Siemens a jeho přidruženým společnostem dodávat nízkouhlíkové produkty, které snižují emise v celém dodavatelském řetězci, v provozech a ve fázi používání produktů Siemens včetně dodávek biopaliv.

„Společnost Siemens se zavázala, že u svých produktů a řešení v rámci elektrifikace nebude do budoucna využívat fosilní paliva. Toto partnerství je klíčem k podpoře tohoto úsilí a k přechodu na udržitelné dodávky energie,“ uvedl Stephan May, generální ředitel jednotky Electrification and Automation společnosti Siemens Smart Infrastructure. „Partnerství se společností Shell dokonale zapadá do naší vize elektrifikace a snaze pomáhat zákazníkům z oblasti průmyslu a infrastruktury snižovat uhlíkovou stopu a dosahovat cílů v oblasti udržitelnosti.“

Siemens dodává elektrická zařízení – rozvaděče, čerpadla, transformátory a řídicí systémy SCADA– společnosti Shell již více než deset let. V uplynulých letech začal dodávat i kolaborativní řešení zahrnující širokou škálu produktů a služeb v oblasti elektrifikace a automatizace s podporou standardizace zařízení v rámci programu JIP33, což je soubor standardizovaných průmyslových specifikací pro zadávání zakázek v ropném a plynárenském průmyslu. Shell přikládá vztahu se společností Siemens veliký význam, jelikož otevírá cestu k rychlejší transformaci odvětví energetiky.

„Pro budoucí zajištění nízkouhlíkových energetických řešení je hluboká spolupráce s partnery nezbytná. Vzhledem k současným vztahům se společností Siemens očekávám, že toto memorandum přinese našim týmům ještě těsnější spolupráci,“ dodal Graham Henley, Senior Viceprezident, Engineering&Project Capability, Shell. „Široké odborné znalosti společnosti Siemens v oblasti elektrifikace a automatizace a projektantské a projektové schopnosti a ambice společnosti Shell v oblasti transformace energetiky se ukáží jako silná kombinace.“

Memorandum o porozumění je založeno na tomto vztahu a spolupráci na několika projektech, která trvá od roku 2010. Jedním z klíčových milníků pokroku v oblasti výroby zeleného vodíku je nedávno ohlášená výstavba projektu Holland Hydrogen 1 (HH1) společnosti Shell na Maasvlakte v Rotterdamu. S kapacitou 200 MW a 60 tunami vodíku denně by se měl projekt HH1 stát jedním z největších zařízení na výrobu zeleného vodíku na světě a největším v Evropě. Divize Electrification and Automation společnosti Siemens hraje důležitou roli při plánování, výstavbě a realizaci tohoto projektu jako dodavatel rozvodného vedení a automatizace rozvoden. Na základě smlouvy o poskytování služeb se bude podílet i na provozu elektrárny, jejíž spuštění je plánováno na rok 2025. Zařízení bude vyrábět vodík pomocí elektřiny dodávané z větrných elektráren v Severním moři.