MPO a MŽP představily nové dotace na posílení elektrizační soustavy
Nová výzva ELEGRID z Modernizačního fondu uvolňuje 15 miliard korun na posílení kapacity české elektrizační soustavy. Investice umožní rychlejší připojování nových obnovitelných zdrojů energie a zvýší stabilitu, bezpečnost i spolehlivost dodávek elektřiny pro nové dekarbonizační projekty.
„Posílení elektrizační soustavy je základní podmínkou pro dekarbonizaci české ekonomiky. Abychom snížili závislost na fosilních palivech, musíme mít robustní a moderní síť. Díky investici ve výši 10 miliard korun z Modernizačního fondu dokážeme navýšit kapacitu elektrizační soustavy o přibližně šest gigawattů, což zajistí dostatečný výkon pro všechny nově připojené fotovoltaické elektrárny podpořené například z programu RES+. Máme připravený také zásobník na 50 procent z celkové alokace, tedy máme k dispozici dalších 5 miliard korun pro případ, že bude připravenost projektů větší. Pokud bude potřeba, je možné alokaci v budoucnu navýšit. Tyto investice vnímám jako důležitý krok nejen pro další rozvoj obnovitelných zdrojů, ale také pro rozvoj elektromobility, elektrifikaci průmyslu či tepelných čerpadel k vytápění,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj znamenají investice zásadní posun pro energetickou transformaci a přispějí i k dekarbonizaci české ekonomiky.
Navýšení kapacity elektrizační soustavy znamená, že do přenosové a distribuční sítě bude možné připojit více výroben elektřiny, zejména z obnovitelných zdrojů, a zároveň se zvýší dostupný výkon pro koncové zákazníky – domácnosti, firmy a průmysl.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) připomíná, že program ELEGRID navazuje na dlouhodobé investice MPO do modernizace energetiky: „Naším cílem je nadále posilovat elektrizační soustavu a zajistit dostupné energie pro domácnosti a firmy. Díky investiční dotaci z programu ELEGRID pokračujeme v rekordních investicích a zároveň chráníme zákazníky před navyšováním regulované složky ceny elektřiny.“
Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost podpořilo MPO rozvoj chytrého měření (4,1 mld. Kč), posílilo sítě pro připojování OZE (0,5 mld. Kč) a vypsalo výzvu na nové transformátory ke snížení ztrát (0,5 mld. Kč). V rámci Národního plánu obnovy resort podpořil výstavbu vedení všech napěťových hladin, nových stanic a rozvoden (7,5 mld. Kč). „Za dobu mého působení ve funkci ministra do údržby a rozvoje přenosové a distribuční sítě rekordně investujeme, v loňském roce se jednalo zhruba o 38 miliard, letos téměř 36 miliard a na příští rok plánujeme investice přesahující 44 miliard korun," dodal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Program ELEGRID cílí na rozsáhlé modernizační projekty, které zásadně posílí páteřní infrastrukturu. Podporována bude výstavba nových vedení nízkého, vysokého, velmi vysokého i zvláště vysokého napětí, stejně jako rekonstrukce a rozšíření stávajících tras. Součástí je také výstavba a modernizace rozvoden a elektrických stanic, zvyšování kapacity vedení, instalace výkonnějších transformátorů a zavádění moderních systémů řízení výroby a distribuce elektřiny.
O podporu ve výzvě číslo 1/2025 se může ucházet provozovatel přenosové soustavy i provozovatelé distribučních soustav s více než 90 tisíci odběrnými místy a připojením přímo do přenosové soustavy. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana je proces žádosti nastaven maximálně efektivně. „Abychom urychlili a usnadnili administraci projektů, nastavili jsme expertně vypočtené jednotkové dotace pro jednotlivé napěťové hladiny. Žadatelé tak nemusí dokládat složité kalkulace ani množství účetních dokladů, což celý proces činí orientovaným na výsledek a z hlediska administrativy výrazně zrychleným,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Významným přínosem programu je také snížení tlaku na růst distribučních poplatků. Bez podpory by se totiž veškeré náklady na modernizaci přenosové a distribuční sítě promítly do cen pro konečné spotřebitele. „Díky investicím z Modernizačního fondu se podaří udržet růst distribučních poplatků na minimu. Posilujeme tak nejen kapacitu a stabilitu sítě, ale zároveň chráníme domácnosti i firmy před vyššími náklady,“ uzavírá ministr Petr Hladík.
Výzva číslo 1/2025 z programu ELEGRID bude spuštěna 29. září 2025, kdy začne příjem žádostí o podporu. Ten bude otevřen až do 29. ledna 2027. Podpořené projekty musí být realizovány do tří let od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.Podrobnosti a dokumenty k výzvě