Zástupci projektu ACON se zúčastnili PCI Energy Days v Bruselu

Zástupci projektu ACON se 4. a 5. listopadu 2024 zúčastnili pátého ročníku PCI Energy Days v Bruselu. V odborných diskusích se podělili o své zkušenosti s rozvojem inteligentních sítí v rámci česko-slovenské přeshraniční spolupráce. Letošní konference se zaměřila na klíčové výzvy modernizace evropské energetické infrastruktury a naplňování klimatických a energetických cílů EU do roku 2030.





Projekt ACON (Again COnnected Networks), zaměřený na modernizaci a propojení distribučních sítí mezi Českou republikou a Slovenskem, se letos opět účastnil klíčové evropské akce PCI Energy Days, která probíhá pod záštitou Evropské komise. V rámci tohoto setkání se projekt ACON zapojil do diskusí o budoucnosti evropské energetiky a významně přispěl k prezentaci přínosů a pokroků v oblasti chytrých distribučních soustav.

Tomáš Manosoglu, manažer projektu ACON za společnost EG.D, se zúčastnil diskusního bloku s názvem PCI Garden Talks: Připravujeme se na budoucnost (PCI Garden Talks: Gearing Up for the Future). Tento formát umožnil sdílení praktických zkušeností a inovací, které projekt ACON využívá při modernizaci elektrických sítí v přeshraničních oblastech Česka a Slovenska. „Díky inteligentním technologiím dokážeme rychle reagovat na změny a výzvy, které současný trh s energiemi přináší. ACON je reálným příkladem toho, jak lze díky efektivní spolupráci a synergii vybudovat moderní infrastrukturu a přispět ke spolehlivosti dodávek elektrické energie napříč hranicemi,“ vysvětlil Tomáš Manosoglu.

PCI Energy Days funguje jako jedinečná platforma pro sdílení znalostí a zkušeností mezi zástupci energetických projektů společného zájmu (PCI). Na akci dochází k propojení mezi odborníky na energetiku, regulačními orgány a stakeholdery z celé Evropské unie. Cílem je posílit energetickou infrastrukturu a zvýšit energetickou bezpečnost Evropy. Právě na toto téma diskutoval další zástupce projektu ACON Tomáš Šipoš ze společnosti Západoslovenská distribučná (ZSD). Ten vystoupil v panelu Rok od spuštění akčního plánu EU pro distribuční sítě: Jak připravit sítě na podporu evropské konkurenceschopnosti a energetické transformace (One Year of the EU Action Plan for Grids: Making Distribution Networks Ready to Support Europe’s Competitiveness and Energy Transition).

Diskuse se soustředila na aktuální výzvy, s nimiž se evropské distribuční sítě musejí vypořádat, a na kroky, které EU podniká k jejich ochraně. Šipoš zdůraznil význam přeshraničních projektů – mezi něž patří i ACON –, které pomáhají zvyšovat stabilitu a efektivitu evropského energetického trhu a přispívají k lepší integraci obnovitelných zdrojů energie. „Naším cílem je vytvořit robustní a flexibilní distribuční síť, která bude připravena na připojení vyššího podílu obnovitelných zdrojů a zároveň zajistí stabilní dodávky energie pro domácnosti i průmysl,“ uzavřel Tomáš Šipoš.

Kromě panelové diskuse na konferenci PCI Energy Days nechyběly ani stánky prezentující důležité PCI projekty. Vedle stánků Smart Grid projektů ACON se tak objevily například i prezentace dalších projektů chytrých distribučních sítí Gabreta či Danube InGrid. Během dvoudenní akce si cestu ke stánkům našlo mnoho návštěvníků, s nimiž zástupci ACON diskutovali o přínosu projektů a vyměňovali si cenné zkušenosti. „Je potěšující vidět, že i po několika letech účasti na PCI Days mezi návštěvníky stále panuje zájem dozvědět se více o našem projektu, a to i o konkrétních řešeních. Návštěvníci zejména oceňují, že jsme jakožto provozovatelé distribučních sítí schopni vůbec se dostat na list PCI a získat na naše aktivity, jež přispějí ke spolehlivosti distribuce elektřiny, grant z nástroje CEF,“ popsal svou zkušenost projektový manažer EG.D Tomáš Derka.