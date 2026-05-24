Spotřeba plynu stoupla. Po přepočtení na dlouhodobý teplotní normál o 2,3 %
V prvním letošním čtvrtletí meziročně vzrostla spotřeba elektřiny i plynu, a to napříč všemi kategoriemi odběratelů. Naopak klesla výroba elektřiny a naplněnost zásobníků plynu na konci kvartálu.
Spotřeba plynu meziročně stoupla na 2,9 mld. m3 (31,5 TWh), tedy o 4,4 %. Po přepočtení na dlouhodobý teplotní normál pak vzrostla o 2,3 %.
Největší podíl z celkové čtvrtletní spotřeby připadá na leden (42,8 %), kdy došlo zároveň k jejímu meziročnímu nárůstu o 18,1 %. V únoru (−3,9 %) a březnu (−4 %) naopak spotřeba klesala.
Nejvíce svou spotřebu v letošním prvním kvartálu zvýšili velkoodběratelé (+6,7 %), následovali domácnosti (+4,6 %), podnikatelé (+3,6 %) a střední odběratelé (+0,9 %).
Do tuzemské plynárenské soustavy přiteklo 1,5 mld. m3 plynu, prakticky stejně jako v prvním čtvrtletí loňského roku. Řádově se ovšem zvýšil export z české soustavy (449 mil. m3 proti loňským 63 mil. m3). Ze zásobníků se vytěžilo 1,8 mld. m3 plynu, v meziročním srovnání o 40 % více. K poslednímu březnu v nich bylo uskladněno 461 mil. m3 plynu, což je téměř stejné množství jako v roce 2022, kdy stav provozních zásob na konci zimní sezóny ještě nebyl ovlivněn válkou na Ukrajině. Meziročně došlo ke snížení o 45,2 %. Podrobné statistiky najdete ve čtvrtletních zprávách o provozu plynárenské soustavy. 1
Zdroj: 1 Energetický regulační úřad, tisková zpráva 20. 5. 2026