Ceny elektřiny o Velikonocích 2026 opět padly hluboko do záporu
Během Velikonočního pondělí se cena dostala až na minus 135 eur za megawatthodinu (MWh), tedy zhruba minus 3 300 korun. Kombinace nízké spotřeby elektřiny během svátků a naplno vyrábějící FV během slunečných dnů opět způsobily výrazný propad cen elektřiny na denním trhu.
Záporné ceny se přes den objevovaly od neděle až do úterý
Od neděle do úterý byly záporné ceny elektřiny v souhrnu téměř 23 hodin. V neděli ceny dosáhly vrcholu minus 83 EUR/MWh a v úterý minus 15 EUR/MWh.
Důležitou roli do budoucna hraje rozšíření akumulace, tedy bateriových úložišť a flexibilního řízení výroby a spotřeby elektřiny.
Vzhledem k tomu, že Evropa má propojený elektroenergetický trh, obdobně reagovaly ceny i v okolních státech.
- Polsku klesla cena v neděli dokonce na −210 EUR/MWh a v pondělí na −162 EUR/MWh.
- Německo v neděli −110 EUR/MWh a v pondělí až −147 EUR/MWh.
Řešením je elektřinu ukládat do baterií nebo spotřebovávat. Velká bateriová úložiště mohla během Velikonoc vydělat desítky až nižší stovky tisíc korun.
Záporná cena elektřiny na trhu ale ještě nutně neznamená, že na ní uživatelé spotu vydělají. „Odběratelé musí počítat s tím, že za elektřinu stále platí i regulovanou složku,“ upozorňuje Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ta tvoří zhruba polovinu konečné ceny elektřiny.
Podle Petra Bubíka, projektového manažera skupiny Fenix Group, která vyrábí bateriová úložiště od domácích s kapacitou 10 kW až po kontejnerová řešení v MWh, si domácnosti mohly během Velikonoc vydělat desítky až stovky korun. „U závodů a průmyslových baterií byly úspory podstatnější v řádu desetitisíců korun,“ uvádí Bubík.
V posledních letech počty hodin, kdy byla cena elektřiny v záporu, rostly. Zatímco loni jich bylo rekordních 322 (v součtu s těmi nulovými 392), předloni 315 (362), v roce 2023 134 (156), a v roce 2022 dokonce jen 8 (11).
Podle Jana Fouska, výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, by ale už od letošního roku mohl tento počet meziročně klesat, právě díky stále více zapojované akumulaci a flexibilitě.
"Bateriové systémy pro obchodní flexibilitu, budou sehrávat čím dál zásadnější roli. To bude přinášet stále atraktivní ziskovost pro investory do BESS, kteří nemusí mít detailní znalost obchodních modelů s energiemi. Stačí když své bateriové projekty svěří zkušeným agregátorům a Ti už vědí co v který moment s baterií dělat, aby byl ekonomický přínos pro investora co nejvyšší," potvrzuje Ivo Apfel, Senior Battery Specialist, TESLA Energy Storage.