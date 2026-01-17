Dekarbonizace teplárenství, jeden z nejnáročnějších kroků, které čekají Bratislavu
Přehrát audio verzi
Dekarbonizace teplárenství, jeden z nejnáročnějších kroků, které čekají Bratislavu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Technologická společnost ORGREZ, a.s., společně s poradenskou firmou KPMG Slovensko Advisory, k.s., začínají pracovat na aktualizaci Koncepce rozvoje v oblasti tepelné energetiky města Bratislava.
Dokument posune původní verzi z roku 2019 do zcela nové roviny: z materiálu se stane strategický, datově zaměřený nástroj, který městu umožní systematicky naplňovat klimatické cíle a zároveň rychle a správně reagovat na technologický a investiční vývoj.
Dekarbonizace teplárenství je podle odborníků jedním z nejnáročnějších, ale také nejzásadnějších kroků, které Bratislavu čekají. „Díky zapojení pokročilého softwaru a AI v kombinaci s našimi mnohaletými zkušenostmi v oblasti udržitelné energetiky a ochrany životního prostředí vneseme do zpracování strategické koncepce úplně nový pohled. Základem je automatizovaná datová analýza všech dostupných zdrojů dat s možností rychlých aktualizací v budoucnosti. Na jejím základě, tedy podle přesných dat a jasných priorit, bude možné se zaměřit na návrhy konkrétních, realizovatelných scénářů dekarbonizace, s důrazem na jejich ekonomiku,“ říká Vladimír Hlavinka, předseda představenstva ORGREZ Group.
Podle zadání města bude Bratislava rozdělena do několika logických celků, pro které budou zpracovány návrhy opatření tak, aby bylo reálné nejen naplnit cíle dekarbonizace k roku 2050. Celá koncepce počítá i s krátkodobým výhledem do roku 2030. Návrhová část bude zohledňovat plánované investice a rekonstrukce stávajících provozů a možnosti využití obnovitelných zdrojů, odpadního tepla a dalších moderních technologií. Nad rámec zadání bude navíc obsahovat návrhy dodatečných a navazujících opatření. Výsledkem bude komplexní model rozvoje, který nabídne tři varianty – od scénáře respektujícího stávající investiční plány přes optimalizované řešení až po ambiciózní variantu s maximálním zapojením obnovitelných zdrojů a propojováním energetických sektorů.
Data jako základ strategického rozhodování
Specifickým přínosem projektu je pokročilá práce s daty. Sběr a analýza dat bude po dohodě s klientem provedena ze maximálního počtu dostupných databází. Vedle toho bude prováděn optimalizovaný sběr dat softwarem ORGREZIO, který byl již s úspěchem aplikován pro sestavení ESG reportů jiných velkých klientů. Analýza dat je klíčovým prvkem dekarbonizační strategie a díky navrženému řešení bude možné pracovat s řádově větším množstvím dat než při předchozí koncepci.
Na základě analyzovaných dat bude sestaven zjednodušený živý model pro potřeby města, ve kterém bude možné analyzovat případné odchylky od nastavené strategie a jejich vliv. Všechna řešení budou navrhována s ohledem na ekonomickou smysluplnost investic a bude vyhodnocena prioritizace jednotlivých opatření v čase. „Účelem je vytvoření kvalitního dokumentu, o který se bude město moci opřít při plánování svého budoucího rozvoje. Vyhodnocení odchylek od navržené strategie přitom dává možnost velmi rychlé a jasné odpovědi na otázky, které často rezonují při schvalování strategických rozhodnutí měst, obvyklé pocity a domněnky ale zastoupí přesná data,“ doplňuje Jan Hanus, zkušený energetický a environmentální odborník, člen nejvyššího vedení skupiny ORGREZ.
Aktualizace koncepce přímo navazuje na Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) schválený v roce 2024. Bratislava v něm deklarovala závazek snížit emise CO2 do roku 2030 o dalších 25 procent. Vzhledem k tomu, že se mezi lety 2005 a 2022 podařilo dosáhnout redukce o více než 30 procent, je zřejmé, že další pokrok si vyžádá sofistikovanější koordinaci a spolupráci se všemi klíčovými aktéry. Nová koncepce v oblasti tepelné energetiky proto představuje strategický rámec, který přetaví vize o klimaticky neutrální Bratislavě do konkrétních kroků.
ORGREZ Group pečuje o energetiku od roku 1957
ORGREZ Group je technologická skupina firem aktivních v oblasti udržitelné energetiky, vývoje nových technologií a ochrany životního prostředí. Přes 65 let podporuje největší energetické provozovatele v ČR a SR dodávkami v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, zpracováním studií, prováděním speciálních měření a zkoušek, provozem akreditovaných laboratoří, vývojem nejmodernějších technologií a softwarů, digitalizací, udržitelným rozvojem energetiky a ochranou životního prostředí. Společnost sídlí v Brně, svá pracoviště má po celé ČR, především v místech historicky spjatých s energetickými zdroji.
Aquatherm Nitra® 2027 úterý 9. 2. 2027 – pátek 12. 2. 2027
Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky.