POWER SHIFT 2026: Konference o energetice budoucnosti – vize pro realizaci a financování
Přehrát audio verzi
POWER SHIFT 2026: Konference o energetice budoucnosti – vize pro realizaci a financování
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Už za několik týdnů se na jednom místě potkají přední hráči české energetiky a otevřou odbornou debatu o proměně výroby, distribuce i skladování energie. Prostor k debatě poskytne první ročník konference POWER SHIFT: cesty k odolné a bezpečné energetice, která se uskuteční 22. ledna 2026 v pražském ČSOB Kampusu Radlická. Akci pořádá Svaz moderní energetiky ve spolupráci s ČSOB a odborným partnerem BCG.
Celosvětová poptávka po elektřině vzroste do roku 2050 o rekordních 75 %. Ovlivní ji elektrifikace dopravy vytápění i chlazení, ale také rozvoj datacenter pohánějících AI. Výrazný nárůst významu elektřiny v průmyslu, dopravě nebo teplárenství lze očekávat i v České republice. Chod sítí pak vyžaduje správně nastavené podmínky pro zajištění robustního a energeticky bezpečného systému, který zvládne integraci obnovitelných zdrojů energie a využije výhody akumulace energie i energetické flexibility ve prospěch spotřebitelů. Konference POWER SHIFT proto nabídne platformu pro dialog mezi špičkovými odborníky, investory, regulátory a technologickými lídry o tom, jak tento nový systém realizovat.
„Energetická transformace není jen environmentální nutností, ale také ekonomickou příležitostí. Bez moderní, odolné energetické infrastruktury nemůžeme mluvit o konkurenceschopnosti české ekonomiky v 21. století. Konference POWER SHIFT má ambici propojit všechny klíčové aktéry a najít konkrétní cesty, jak tuto transformaci zvládnout efektivně a bezpečně,“ říká programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.
„Energetická transformace vyžaduje masivní investice do infrastruktury, které musí být podpořeny promyšleným financováním a jasnou regulatorní stabilitou. Bankovní sektor je připraven být partnerem této změny, ale potřebujeme předvídatelné prostředí a projekty s jasnou ekonomickou návratností. Konference POWER SHIFT je ideální platformou pro propojení finančního sektoru s energetickými projekty budoucnosti,“ dodává Ján Lučan, člen NERV a člen představenstva ČSOB.
„Spotřeba elektřiny může v České republice do roku 2040 vzrůst až o 30 terawatthodin – ze současných zhruba 60 na přibližně 90 TWh. Rostoucí poptávka, rozvoj obnovitelných zdrojů, nástup flexibility a proměna spotřebitelů v takzvané prosumery dramaticky zvýší nároky na elektrizační soustavu. Pokud nebudeme dostatečně investovat, hrozí nám ztráta konkurenceschopnosti – vyšší ceny energií, častější výpadky a zpomalení (re)industrializace. Investice do sítí jsou nezbytné, ale musí být cílené a efektivní – zaměřené na lepší využití stávající infrastruktury, omezení spekulativních projektů a posílení přeshraničních propojení,“ zmíní ve své keynote Erik Hrušč, partner Boston Consulting Group (BCG).
Rozvoj sítí se tak stává klíčovým předpokladem úspěšné energetické transformace a udržitelného růstu české ekonomiky.
Klíčoví řečníci a tematické okruhy konference POWER SHIFT
Konferenci zahájí Ján Lučan, člen představenstva ČSOB, a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.
Panel: Strategie pro energetickou bezpečnost Česka
Keynote: Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO
- Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny
- Marek Loula, člen představenstva ČSOB s odpovědností za Technologie a udržitelnost
- Zuzana Krejčiříková, útvar Public Affairs Skupiny ČEZ
- Josef Kotrba, ředitel Svazu energetiky
- Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
Blok: Cesta k odolným sítím
Moderuje Jan Fousek, CEO AKU-BAT CZ
Keynote přednášku přednese Erik Hrušč, partner BCG
Panel se zaměří na investice do rozvodných sítí, připojování nových zdrojů a kybernetickou bezpečnost s účastí:
- René Neděla, vrchní ředitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (TBC)
- Alexandr Černý, ředitel sekce regulatorních činností ERÚ
- Petr Klimek, SolarEdge
Blok: Akcelerace zelené energie
Moderuje Ondřej Novák, Obnovitelně.cz
Keynote přednáška: zástupce regionu
- Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
- Darina Merdassi, výkonná ředitelka skupiny Decci
- Marek Lang, místopředseda Svazu moderní energetiky a člen správní rady JRD
- Petr Foitl, Solar Global
„Akcelerace obnovitelných zdrojů energie je nezbytným předpokladem pro dosažení energetické nezávislosti a cenové stability. Musíme odstranit zbytečné bariéry a vytvořit prostředí, které podpoří investory i místní komunity. Konference POWER SHIFT je příležitostí k otevřené diskusi o tom, jak tohoto cíle dosáhnout,“ uvádí Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.
Blok: Financování moderní energetiky
Keynote: Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB
Panel se zaměří na finanční nástroje a modely pro podporu energetické transformace s účastí:
- Jan Pešek, ředitel korporátního bankovnictví, ČSOB
- Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR
- Ota Melcher, ředitel odboru udržitelnosti, Ministerstvo financí (TBC)
Praktické informace
Datum: 22. ledna 2026
Místo: ČSOB Kampus Radlická (Výmolova 353/3, Praha 5)
Pořadatel: Svaz moderní energetiky ve spolupráci s ČSOB
Odborný partner: BCG
Partneři akce: Svaz energetiky ČR, AKU-BAT CZ
Program konference zakončí neformální networking s možností pokračovat v diskusi s přednášejícími a účastníky.
O Svazu moderní energetiky
Svaz moderní energetiky sdružuje společnosti a organizace působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a moderních energetických technologií v České republice.