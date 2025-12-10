Nejnavštěvovanější odborný web
POWER SHIFT 2026: Konference o energetice budoucnosti – vize pro realizaci a financování

POWER SHIFT 2026: Konference o energetice budoucnosti – vize pro realizaci a financování

10.12.2025
Svaz moderní energetiky


Už za několik týdnů se na jednom místě potkají přední hráči české energetiky a otevřou odbornou debatu o proměně výroby, distribuce i skladování energie. Prostor k debatě poskytne první ročník konference POWER SHIFT: cesty k odolné a bezpečné energetice, která se uskuteční 22. ledna 2026 v pražském ČSOB Kampusu Radlická. Akci pořádá Svaz moderní energetiky ve spolupráci s ČSOB a odborným partnerem BCG.

Celosvětová poptávka po elektřině vzroste do roku 2050 o rekordních 75 %. Ovlivní ji elektrifikace dopravy vytápění i chlazení, ale také rozvoj datacenter pohánějících AI. Výrazný nárůst významu elektřiny v průmyslu, dopravě nebo teplárenství lze očekávat i v České republice. Chod sítí pak vyžaduje správně nastavené podmínky pro zajištění robustního a energeticky bezpečného systému, který zvládne integraci obnovitelných zdrojů energie a využije výhody akumulace energie i energetické flexibility ve prospěch spotřebitelů. Konference POWER SHIFT proto nabídne platformu pro dialog mezi špičkovými odborníky, investory, regulátory a technologickými lídry o tom, jak tento nový systém realizovat.

Energetická transformace není jen environmentální nutností, ale také ekonomickou příležitostí. Bez moderní, odolné energetické infrastruktury nemůžeme mluvit o konkurenceschopnosti české ekonomiky v 21. století. Konference POWER SHIFT má ambici propojit všechny klíčové aktéry a najít konkrétní cesty, jak tuto transformaci zvládnout efektivně a bezpečně,“ říká programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Energetická transformace vyžaduje masivní investice do infrastruktury, které musí být podpořeny promyšleným financováním a jasnou regulatorní stabilitou. Bankovní sektor je připraven být partnerem této změny, ale potřebujeme předvídatelné prostředí a projekty s jasnou ekonomickou návratností. Konference POWER SHIFT je ideální platformou pro propojení finančního sektoru s energetickými projekty budoucnosti,“ dodává Ján Lučan, člen NERV a člen představenstva ČSOB.

Spotřeba elektřiny může v České republice do roku 2040 vzrůst až o 30 terawatthodin – ze současných zhruba 60 na přibližně 90 TWh. Rostoucí poptávka, rozvoj obnovitelných zdrojů, nástup flexibility a proměna spotřebitelů v takzvané prosumery dramaticky zvýší nároky na elektrizační soustavu. Pokud nebudeme dostatečně investovat, hrozí nám ztráta konkurenceschopnosti – vyšší ceny energií, častější výpadky a zpomalení (re)industrializace. Investice do sítí jsou nezbytné, ale musí být cílené a efektivní – zaměřené na lepší využití stávající infrastruktury, omezení spekulativních projektů a posílení přeshraničních propojení,“ zmíní ve své keynote Erik Hrušč, partner Boston Consulting Group (BCG).

Rozvoj sítí se tak stává klíčovým předpokladem úspěšné energetické transformace a udržitelného růstu české ekonomiky.

Klíčoví řečníci a tematické okruhy konference POWER SHIFT

Konferenci zahájí Ján Lučan, člen představenstva ČSOB, a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Panel: Strategie pro energetickou bezpečnost Česka

Keynote: Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO

  • Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny
  • Marek Loula, člen představenstva ČSOB s odpovědností za Technologie a udržitelnost
  • Zuzana Krejčiříková, útvar Public Affairs Skupiny ČEZ
  • Josef Kotrba, ředitel Svazu energetiky
  • Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Blok: Cesta k odolným sítím

Moderuje Jan Fousek, CEO AKU-BAT CZ

Keynote přednášku přednese Erik Hrušč, partner BCG

Panel se zaměří na investice do rozvodných sítí, připojování nových zdrojů a kybernetickou bezpečnost s účastí:

  • René Neděla, vrchní ředitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (TBC)
  • Alexandr Černý, ředitel sekce regulatorních činností ERÚ
  • Petr Klimek, SolarEdge

Blok: Akcelerace zelené energie

Moderuje Ondřej Novák, Obnovitelně.cz

Keynote přednáška: zástupce regionu

  • Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
  • Darina Merdassi, výkonná ředitelka skupiny Decci
  • Marek Lang, místopředseda Svazu moderní energetiky a člen správní rady JRD
  • Petr Foitl, Solar Global

Akcelerace obnovitelných zdrojů energie je nezbytným předpokladem pro dosažení energetické nezávislosti a cenové stability. Musíme odstranit zbytečné bariéry a vytvořit prostředí, které podpoří investory i místní komunity. Konference POWER SHIFT je příležitostí k otevřené diskusi o tom, jak tohoto cíle dosáhnout,“ uvádí Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.

Blok: Financování moderní energetiky

Keynote: Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB

Panel se zaměří na finanční nástroje a modely pro podporu energetické transformace s účastí:

  • Jan Pešek, ředitel korporátního bankovnictví, ČSOB
  • Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR
  • Ota Melcher, ředitel odboru udržitelnosti, Ministerstvo financí (TBC)

Praktické informace

Datum: 22. ledna 2026
Místo: ČSOB Kampus Radlická (Výmolova 353/3, Praha 5)
Pořadatel: Svaz moderní energetiky ve spolupráci s ČSOB
Odborný partner: BCG
Partneři akce: Svaz energetiky ČR, AKU-BAT CZ

Program konference zakončí neformální networking s možností pokračovat v diskusi s přednášejícími a účastníky.

O Svazu moderní energetiky

Svaz moderní energetiky sdružuje společnosti a organizace působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a moderních energetických technologií v České republice.

Registrace na konferenci POWER SHIFT 2026

 
 