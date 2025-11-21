Posílení finanční expertízy – Svaz moderní energetiky doplní Jan Pešek z ČSOB
Přehrát audio verzi
Posílení finanční expertízy – Svaz moderní energetiky doplní Jan Pešek z ČSOB
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Předsednictvo Svazu moderní energetiky (SME) má nového člena. Současní členové předsednictva svazu jednomyslně schválili nominaci Jana Peška, vrcholného manažera ČSOB, který nahradí Aloise Míku, jenž po dlouholeté práci odchází do zasloužené penze.
Zvolení Jana Peška do předsednictva Svazu moderní energetiky (SME) posiluje finanční a bankovní expertízu svazu v době, kdy se financování energetické transformace stává klíčovou výzvou pro celý sektor.
Jan Pešek do představenstva přichází ze společnosti ČSOB, která je hlavním partnerem Svazu moderní energetiky v oblasti bankovnictví a dlouhodobě podporuje financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor a dekarbonizace. Díky této spolupráci získává svaz přístup k hlubokému porozumění finančních mechanismů, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci energetické transformace České republiky.
„Děkuji Aloisi Míkovi za jeho dlouholetou práci a cenné rady, které našemu svazu i nám všem poskytoval. Zároveň vítám Jana Peška, jehož zkušenosti z bankovního sektoru jsou pro nás nesmírně cenné. Financování je jednou z největších výzev, které je třeba zvládnout při přechodu na moderní energetiku. Potřebujeme inovativní finanční nástroje, které umožní rozvoj obnovitelných zdrojů, flexibility i úspor energie. Jsem přesvědčen, že Jan Pešek přinese do našeho představenstva právě ty impulsy, které nás posunou vpřed,“ říká předseda představenstva Svazu moderní energetiky Kamil Čermák, který současně působí jako generální ředitel ČEZ ESCO.
„Je mi ctí stát se členem představenstva Svazu moderní energetiky v době, kdy energetická transformace nabírá na obrátkách. Bankovní sektor hraje v této proměně zásadní roli – bez dostupného a chytře nastaveného financování se ambiciózní cíle dekarbonizace nemohou naplnit. Vidím obrovský potenciál v propojení finanční expertízy s hlubokým porozuměním energetickému sektoru, které svaz má. Těším se na spolupráci s kolegy z představenstva i výkonným týmem a na to, že společně pomůžeme urychlit cestu Česka k moderní a udržitelné energetice,“ uvádí nově zvolený člen představenstva Svazu moderní energetiky Jan Pešek.
Jan Pešek je regionálním ředitelem ČSOB se zodpovědností za řízení obchodních vztahů s velkými tuzemskými i zahraničními společnostmi působícími zejména na českém trhu. Do oblasti jeho působnosti spadají primárně energetické společnosti, infrastrukturní projekty, doprava a strojírenství.
Jan vystudoval obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby na ČVUT. Od roku 1992 působí v ČSOB. Nejprve v týmu Investičního poradenství, následně po několikaměsíční odborné stáži v USA založil a řídil útvar Vydávání cenných papírů v rámci divize Kapitálových trhů. Od roku 1997 působil jako jeden z ředitelů divize Corporate Banking/Structured Finance a přes pozici seniorního korporátního bankéře pro velké firmy v roce 2007 přešel na pozici regionálního ředitele. Jan současně působí jako interní i externí mentor.
Fungování předsednictva
Předsednictvo Svazu moderní energetiky má celkem sedm členů a slouží jako poradní a expertní orgán pro výkonný tým svazu. Jeho členové přinášejí strategickou vizi, odvětvovou expertízu a pomáhají určovat směřování svazu v naplňování jeho dlouhodobých cílů – urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie, posílení energetických úspor a celkové dekarbonizace české energetiky.
Předsednictvo se schází pravidelně a poskytuje výkonnému týmu vedenému programovým ředitelem Martinem Sedlákem a výkonným ředitelem Tomášem Buzrlou podporu při jednáních s legislativními orgány, průmyslovými partnery i veřejností. Členové představenstva jsou zvoleni na čtyřleté funkční období.
Aktuální složení představenstva: předseda Kamil Čermák (generální ředitel ČEZ ESCO), místopředsedové Vladimír Hlavinka (generální ředitel TEDOM) a Marek Lang (ředitel energetické divize JRD Energo, místopředseda Aliance pro energetickou soběstačnost). Dalšími členy jsou Jan Pešek (ČSOB), Pavel Doucha (advokát a partner Doucha Šikola advokáti), Jan Fousek (výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace) a Miroslav Marada (předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb).