Energetika, robotika, export: široký záběr Mezinárodního strojírenského veletrhu 2025
Česká republika vstupuje do období zásadní transformace energetiky. Na scénu nastupuje kombinace jádra, obnovitelných zdrojů, plynových technologií a chytré infrastruktury. To přináší obrovské výzvy, ale i příležitosti – nejen pro energetické firmy, ale také pro průmysl a každého spotřebitele.
MSV je tradiční platformou, kde se potkávají technologičtí lídři, výrobní firmy, startupy, investoři a výzkumné instituce. Vedle expozic a inovací je veletrh také prostorem pro propojení odborníků a zástupců firem z celého světa. Letošní 66. ročník zdůraznil aktuální témata, která hýbou českým průmyslem a ekonomikou.
„Mezinárodní strojírenský veletrh představuje inovace a odráží aktuální trendy i transformaci českého průmyslu. Nejde jen o strojírenské technologie nebo digitalizaci, vše je dnes propojené a veletrh je místem, kde se na průmysl můžeme podívat komplexně. Proto byly letos důležité segmenty, do kterých mají v příštích letech plynout enormní investice. Ať už se jedná o energetiku nebo obranný průmysl,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.
Širší záběr veletrhu se projevil i v doprovodném programu
Už tradičním zahajovatelem veletrhu byl Sněm Svazu průmyslu. Letos se dvouhodinová debata zaměřila zejména na priority pro novou vládu, budoucnost Evropské unie či roli průmyslu v evropské obranyschopnosti.
„Mezinárodní strojírenský veletrh je pro nás místem, kde se prezentuje to nejlepší z českého průmyslu, ale hlavně místem pro konání našeho tradičního Sněmu. Nejde jen o slavnostní setkání, ale především o platformou pro skutečný dialog a prezentaci priorit průmyslu. Společně se špičkami českého byznysu, klíčovými decision makery z politiky, diplomacie či akademické sféry se diskutovalo o současnosti i budoucnosti průmyslu nejen v Česku, ale v kontextu celé Evropy,“ sdělil Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu.
Klíčovými konferenčními událostmi byly dále Fórum Svazu energetiky ČR a manažerský summit DefenCEO zaměřený na zakázky v obranném průmyslu. V sále Rotunda brněnského výstaviště proběhl 32. ročník prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Vítězem letošního ročníku je generální ředitel Baumitu – Pavel Med. Na veletrhu nechyběl ani 3D tisk v podobě specializované výstavy 3D EXPO věnované aditivním technologiím. Nejvýznamnější matchmakingovou akcí byl Kontakt-Kontrakt, kterou pořádala Regionální hospodářská komora Brno.
- V pavilonu P byla poprvé expozice ROBOTY 2025. Společnost ABB zde představila nejnovější generaci kolaborativních robotů. FANUC přivezl robota basketbalistu a ukázal, jak precizní a zároveň zábavná může automatizace být. K dalším účastníkům patřil třeba Gimatic, Vodafone Business, ATEsystem, HAHN Automation nebo Skylimit Industry. K projektu patřila také tematická trasa MSV Tour: Robotika na vlastní oči s komentovanými prohlídkami vybraných vystavovatelů.
- Zároveň pokračoval úspěšný projekt Digitální továrna 2.0, v pavilonu F bylo možno nahlédnout do budoucnosti průmyslové výroby. Zlatým partnerem projektu bylo Národní centrum Průmyslu 4.0. Technologická a konzultační část stánku byla přirpavena ve spolupráci s RICAIP Testbedem Praha, který je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Mezi zapojenými partnery v expozici nechyběla významná jména jako Siemens, KUKA, T-Mobile, Česká spořitelna, Smart Informatics, DEL, nebo EIT Manufacturing. Nově se k projektu v Digitální továrně 2.0 letos přidaly i společnosti ŠKODA AUTO a PHARIS.
- Třetím centrem prezentace nejmodernějších technologií byl pavilon Y, který se proměnil v pavilon autonomie s navazujícím projektem živé laboratoře, jenž vytváří celoroční podmínky pro testování chytrých řešení v areálu výstaviště. Na MSV se tak firmy podělily o výsledky své práce – od robotických aut až po doručování zásilek drony.
- Velký zájem byl o bienální veletrh Transport a Logistika, kterému tradičně patří pavilon A2. Vzhledem k vysokému množství vystavovatelů došlo k přesunu související tematické expozice Packaging Live do pavilonu G1. Jde o unikátní projekt, který návštěvníkům představuje svět obalů v praxi – od návrhu a potisku přes plnění až po finální expozici.
Tradiční české značky i oficiální zahraniční účasti
- S komplexnějším pohledem na český průmysl souvisí širší zastoupení tradičních domácích značek, a to zdaleka nejen strojírenských. Tradičně silné bylo na MSV zastoupení zahraničních firem. Nejvíce jich přijelo z Německa, Slovenska a Polska, ale početná účast byla i z asijských zemí, včetně technologických lídrů Číny a Japonska.
- Veletrh hostil deset oficiálních účastí – expozice podpořené státními institucemi měly Slovensko, Rakousko, Francie, Polsko, Maďarsko, Čína, Indie, Uzbekistán, Ukrajina a Japonsko. Na veletrh přijely dále obchodní delegace z Jižní Koreje, USA, Turecka, Indonésie, Kazachstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu a Pákistánu.
- V pavilonu P se opět představilo 13 státních institucí pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci České národní expozice se nabízela komplexní podpora pro české firmy a vůbec poprvé byla představena expozice v barvách nového jednotného vizuálního stylu České republiky. Program České národní expozice lze sledovat i zpětně na webu www.ceskanarodniexpozice.cz.
Autoři jednotného vizuálního stylu – grafické studio Najbrt – měli vystoupení v rámci oficiálního otevření expozice. Součástí celého programu byly také konzultace zdarma s předními odborníky na grafický design, inspirativní ukázky dobré praxe i aktuální informace o exportu, vodíkových inovacích, 5G sítích, dotačních příležitostech či dostavbě jaderné elektrárny.
- Letos se ke společnému stánku v pavilonu P připojil také projekt pro podporu spolupráce s Ukrajinou Contact Ukraine.
Energetika jako zvýrazněné téma MSV
Česká republika vstupuje do období zásadní transformace energetiky. Na scénu nastupuje kombinace jádra, obnovitelných zdrojů, plynových technologií a chytré infrastruktury. To přináší obrovské výzvy, ale i příležitosti – nejen pro energetické firmy, ale také pro průmysl a každého spotřebitele. Vůbec první fórum Svazu energetiky ČR se zabývalo klíčovými otázkami blízké budoucnosti. „Energetika je základním pilířem zdravé ekonomiky. Bez nás to nejde. Uvědomovali jsme si, že je potřeba mít platformu, kde budou zastoupeni všichni klíčoví hráči – elektroenergetika, plynárenství i teplárenství. Chceme, aby nový svaz tvořil silný a odborně podložený hlas, který bude hájit zájmy celého odvětví a zároveň přinášet řešení přínosná pro českou ekonomiku i pro každého odběratele energií,“ uvedl výkonný ředitel nového Svazu energetiky České republiky Josef Kotrba.
Jak udržet konkurenceschopnost českého průmyslu? Jak zajistit, aby energie zůstala dostupná pro domácnosti? Jak rychle vybudovat moderní přenosové a distribuční sítě? Jak přitom zajistit bezpečnost a stabilitu dodávek? Zástupci Svazu energetiky řešili klíčová témata a my se ke konferenci vrátíme v samostatném článku.