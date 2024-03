TZB-info / Energetika / Projekt Repono cílí na vybudování a provoz úložiště energie s kapacitou 100 gigawatthodin

Projekt Repono cílí na vybudování a provoz úložiště energie s kapacitou 100 gigawatthodin

EIT InnoEnergy, přední inovační motor v oblasti udržitelné energie, uvedla na trh společnost Repono, celoevropský projekt zaměřený na vlastnictví a provoz velkých systémů skladování energie (ESS).

Repono je celoevropská společnost zaměřená na vlastnictví a provozování velkých systémů skladování energie (ESS). Uplatněním komplexního přístupu založeného na portfoliu, který lze replikovat v různých regionech, bude společnost Repono schopna standardizovat a urychlit způsob, jakým jsou tyto systémy nasazovány v celé Evropě, aby ukládaly gigawatthodiny přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů, omezily riziko výpadků, vyrovnaly ceny energie a umožnily nepřetržité vyvážené dodávky čisté energie.

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie, inovace obchodních modelů a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody, pokroku při dosahování evropských cílů v oblasti dekarbonizace a reindustrializace a zároveň ke zvýšení energetické bezpečnosti.

„Evropská elektrická soustava a rozvodná síť byly vybudovány pro stabilní dodávku dispečersky řízených zdrojů energie, nikoliv pro masivní příliv decentralizovaných a přerušovaných obnovitelných zdrojů. Proto násilný odklon Evropy od uhlí, ropy a plynu vystavuje naši dlouholetou energetickou infrastrukturu obrovskému tlaku, což vede k častému omezování levné a čisté energie, k nestabilním a zbytečně vysokým cenám či výpadkům proudu. To brzdí energetickou transformaci jako celek v době, kdy máme jako společnost vše, jen ne dostatek času. Právě v této oblasti vstupuje do hry společnost Repono,“ řekl Rasmus Bergstrom, CEO společnosti Repono.

Marcin Wasilewski, CEO společnosti EIT InnoEnergy ve střední Evropě, dodal: „Představení společnosti Repono je dalším důkazem silného odhodlání EIT InnoEnergy prosazovat přechod na novou energetiku. Od prvního dne bude Repono začleněno do největšího světového ekosystému udržitelné energie, který zahrnuje více než 1 200 partnerů z průmyslu, financí, výzkumu a akademické sféry, bude mít přístup k našim více než 46 investičním projektům v oblasti skladování energie a také k více než 800 členům Evropské bateriové aliance. Tyto jedinečné výchozí podmínky výrazně sníží riziko podnikání společnosti Repono a umožní jí rychle replikovat projekty po celé Evropě, čímž přispěje k urychlení energetické a průmyslové transformace.“

Společnost InnoEnergy byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), orgánem Evropské unie. EIT InnoEnergy je v evropských iniciativách: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) and the European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA).

Další sponzoři projektu

Kromě společnosti EIT InnoEnergy patří mezi první sponzory projektu Repono společnosti Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall, Boryszew Group a NTM GmbH. S dostatečnou kapitalizací pro první roky provozu chce Repono získat 10% podíl na evropském trhu s předpokládaným objemem 1 terawatthodiny (TWh) v roce 20301.

Od svého založení prověřila společnost InnoEnergy více než 7 000 začínajících podniků, uvedla na trh více než 300 produktů a dohlížela na to, aby její portfoliové společnosti podaly více než 370 patentů. Dnes má InnoEnergy důvěryhodný ekosystém zahrnující více než 1 200 partnerů, 35 akcionářů a více než 200členný tým s kancelářemi po celé Evropě a v americkém Bostonu.