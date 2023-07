TZB-info / Energetika / MERO ČR poprvé v Česku vyzkoušelo čištění nádrže systémem NON ENTRY

MERO ČR poprvé v Česku vyzkoušelo čištění nádrže systémem NON ENTRY Unikátní a inovativní metoda více chrání lidské zdraví i přírodu

Vůbec poprvé se v České republice využil pro čištění ropné nádrže systém NON ENTRY. Jako první ho použila společnost MERO ČR, která díky němu letos od března do května čistila jednu z nádrží na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.

Systém NON ENTRY je unikátním automatizovaným systémem dálkově řízených trysek. To zvyšuje bezpečnost zaměstnanců, kteří tráví manuálním čištěním v rizikovém prostředí méně času, a také výrazně zkracuje dobu čištění nádrže. Jedná se rovněž o technologický posun, který pomáhá snižovat uhlíkovou stopu.

Čištění ropných nádrží je nutné jednou za 15 až 20 let a je součástí opravy a modernizace nádrže. Obvykle se čistí jedna nádrž ročně. Další z celkem 17 nádrží v Nelahozevsi se bude čistit v roce 2025.

„Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na inovace technologických postupů při čištění nádrží. Systém NON ENTRY, který jsme jako první v Česku využili, více chrání naše zaměstnance, zkracuje dobu čištění ropné nádrže a je také významně šetrnější k životnímu prostředí,“ uvedl Jaroslav Pantůček, předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO ČR, a.s.

„Vybraným zhotovitelem systému NON ENTRY byla polská firma Climbex. Při výběru této metody jsme sami navštívili například tankoviště v Maďarsku a v Polsku, kde jej používají.

Nový postup se ukázal jako vysoce funkční, proto už nyní předáváme dalším společnostem nejen v Česku, ale i v zahraničí, své zkušenosti a jednáme s nimi o využití této unikátní metody.

Systém NON ENTRY je založen na dálku řízených tryskách umístěných na střeše nádrže. Díky vstřikování zahřáté ropy do vyprázdněné nádrže se snáze rozpustí a odstraní usazeniny, celý proces se výrazně zrychlí a je bezpečnější. Jedná se prakticky o bezodpadovou technologii, která pomáhá také snižovat uhlíkovou stopu celého procesu čištění, což je pro MERO ČR velmi důležité,” uvedl Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva a provozně technický ředitel společnosti MERO ČR, a.s.

MERO ČR v minulosti testovalo řadu inovací – například od roku 2002 začala společnost využívat jako jediná v Evropě kanadskou technologii, takzvané Jet mixéry, které usazeniny mechanicky rozmíchávají a zkracují dobu manuálního čištění. Neodstraňují ale zápach a emise. Později je začala společnost kombinovat i s mobilními spalovacími a následně katalytickými jednotkami, které dokáží efektivně eliminovat zápach a současně výrazně snížit emise uhlovodíků do ovzduší.

Procesem čištění letos prošla skladovací nádrž H22, která se svým objemem 125 000 m3 a plochou dna 5 600 m2 patří mezi jedny z největších na Centrálním tankovišti ropy a zároveň jednu z největších ve střední Evropě. Do provozu byla uvedena v roce 2003 a šlo o její první čištění. Během něj bylo z nádrže bezodpadově odstraněno a pro následné využití zpět rozpuštěno přes 3 000 m3 usazenin.

Nyní prochází defektoskopickou inspekcí všechny sváry dna, jejichž délka přesahuje pět kilometrů. Zpět do standardního provozu by se nádrž H22 měla vrátit zhruba v listopadu letošního roku po dokončení naplánovaných inspekcí, oprav a komplexní modernizaci vybavení nádrže. Ropovodem IKL ji lze naplnit za zhruba tři dny, z ropovodu Družba za přibližně šest a půl dne.