Tahounem spotřeby CNG jsou rozvážkové služby

Mladé dynamické firmy táhnou čistou mobilitu v Česku. Rohlik.cz a innogy významnými obchodními partnery v oblasti CNG. BioCNG nabývá na významu, po roce už je pevnou součástí nabídky.

Spotřeba zemního plynu v dopravě ani v posledních měsících neklesá, naopak v některých segmentech roste. Tahounem jsou rozvážkové služby, které kvůli rok trvajícím omezením obchodů a restaurací čelí zvýšené poptávce zákazníků po online nákupech s dovážkou až domů. Právě zvýšené poptávce musely rozvážkové firmy přizpůsobit i svůj sortiment, případně investovat do navýšení svých rozvozových kapacit. Tyto mladé moderní společnosti mají od samého začátku svého podnikaní ve svých firemních hodnotách důraz na ekologii, udržitelnost a ochranu životního prostředí. Také proto se de facto staly lídrem čisté mobility v Česku. Příkladem takové firmy je největší tuzemský online supermarket Rohlik.cz, který provozuje většinu své flotily pěti stovek aut na CNG. Mimo auta na CNG využívá také první elektrovozy a cargo kola.

„Těší nás, že nové mladé a dynamické firmy využívají ve svůj prospěch ekonomickou výhodnost CNG a dávají pozitivní příklad dalším, kteří o přechodu na ekologický plynový vozový park teprve uvažují. CNG jim nejen šetří peníze, ale pomáhá jim také plnit jejich dobrovolné závazky vůči životnímu prostředí. Díky tomu získávají další sympatie svých zákazníků,“ řekl Zdeněk Kaplan, CEO společnosti innogy Energo, která provozuje největší síť plniček CNG v ČR.

„CNG pohon je sám o sobě o 25 procent ekologičtější variantou aut na běžný pohon. Zároveň vymýšlíme nové možnosti, jak posunout naši městskou dopravu bezemisním směrem. Do roku 2025 chceme jezdit kompletně na elektropohon, nicméně do té doby budeme spoléhat právě na CNG. Při spalování zemního plynu navíc nevznikají žádné karcinogenní částice, provoz aut na CNG je také výrazně méně hlučný,“ popisuje fleet manager Rohlik.cz Jan Bezchleba. Jen za rok 2020 ušetřil Rohlik.cz využíváním aut na CNG pohon zhruba 1 500 tun CO 2 v porovnání s tím, pokud by používal vozy na benzin nebo naftu.

Firmy, které při ozeleňování svých vozových parků zvolily CNG, těží z ekonomické výhodnosti paliva a cenové dostupnosti aut. „Pokud srovnáme aktuální průměrné ceny benzínu (30,90 Kč) a CNG (19,70 Kč/m3 – energeticky odpovídá 1 l benzínu), rozdíl je 11 korun. Jediné auto, které čtyřikrát týdně místo nádrže benzinu natankuje plnou nádrž CNG, ušetří za měsíc jen na rozdílu ceny obou paliv 3 700 korun,“ řekl Kaplan. Stočlenná flotila CNG aut ušetří na palivových nákladech téměř 4,5 mil. Kč ročně. Další úspory přináší osvobození od silniční daně a nově také poloviční sleva na dálniční známku.

V loňském roce motoristé v síti innogy natankovali celkem 10,6 milionů kg CNG, což je srovnatelné s prodejem za rok 2018. „V důsledku koronakrize jsme registrovali pokles prodejů oproti normálu na jaře 2019 o dvacet procent a na podzim o třicet procent. Výpadek šel logicky na vrub snížené mobility obyvatelstva, omezení služebních cest nebo nižší frekvence veřejné dopravy. Naopak situace nahrála rozvážkovým firmám, které rychle reagovaly na nárůst poptávky po doručování nákupů, jídel z restaurací a dalšího zboží a jejich odběr CNG významně vrostl. Z innogy a Rohlík.cz se stali významní obchodní partneři v oblasti CNG,“ řekl Z. Kaplan.

Novinkou loňského roku v nabídce innogy bylo BioCNG. Po pouhém roce je BioCNG díky narůstajícímu zájmu již pevnou součástí nabídky největších hráčů na trhu a očekává se, že jeho podíl ještě poroste. „V loňském roce jsme si úspěšně otestovali prodej bioCNG. Reakce zákazníků byla pozitivní, a tak máme letos zajištěny objemy bioCNG již na celý rok. Předpokládáme pro každý měsíc podíl ve výši cca 13 procent. V loňském roce jsme pro potřeby testování nakoupili bioplyn přímo od výrobce z Rapotína, na letošek máme nasmlouvané větší objemy z Velké Británie,“ dodal Kaplan.